「我沒要放過小草！」馬郁雯正面迎戰羞辱獲讚：超帥

三立新聞台前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯投入民進黨台北市議員選舉，近日她受訪回應過往曾遭「小草」性騷影射、妨害名譽等相關議題，她怒嗆「我不會放過小草，敢做不敢當的一堆人」，對此直白言論臉書粉專「Mr.柯學先生」大讚「超帥的啦！」

臉書粉專「Mr.柯學先生」轉發《鏡新聞》報導影片，馬郁雯接受訪問表示：「這應該整個社會風氣應該被譴責，所以我從來沒有要放過小草，我選擇正面迎戰的方式，那我就做申訴，那我同時告你刑事，讓你掛加重毀謗，那他們在庭上的時候怎樣？就是苦苦求饒，其實你就發現他們，其實基本上就是敢做不敢當的一群人」，對此直白發言粉專「Mr.柯學先生」直呼「超帥的啦！」

網友看到影像後紛紛留言，有人說「支持全民拔草行動～雜草叢生只會破壞環境衛生！」、「該告就告，小草就跟館長一樣是超速仔」、「小草就一直學柯文哲，滿口謊言，敢做不敢當，就告到底」、「整個黨都超速仔」。

據了解，馬郁雯2025年11月21日曾指出，一名劉姓小草同年12月18日一審被依散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而其性騷擾申訴同步進行中；她強調，絕不會姑息不實造謠。

