為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「我沒要放過小草！」馬郁雯正面迎戰羞辱獲讚：超帥

    2026/03/06 16:10 即時新聞／綜合報導
    馬郁雯。（資料照）

    馬郁雯。（資料照）

    三立新聞台前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯投入民進黨台北市議員選舉，近日她受訪回應過往曾遭「小草」性騷影射、妨害名譽等相關議題，她怒嗆「我不會放過小草，敢做不敢當的一堆人」，對此直白言論臉書粉專「Mr.柯學先生」大讚「超帥的啦！」

    臉書粉專「Mr.柯學先生」轉發《鏡新聞》報導影片，馬郁雯接受訪問表示：「這應該整個社會風氣應該被譴責，所以我從來沒有要放過小草，我選擇正面迎戰的方式，那我就做申訴，那我同時告你刑事，讓你掛加重毀謗，那他們在庭上的時候怎樣？就是苦苦求饒，其實你就發現他們，其實基本上就是敢做不敢當的一群人」，對此直白發言粉專「Mr.柯學先生」直呼「超帥的啦！」

    網友看到影像後紛紛留言，有人說「支持全民拔草行動～雜草叢生只會破壞環境衛生！」、「該告就告，小草就跟館長一樣是超速仔」、「小草就一直學柯文哲，滿口謊言，敢做不敢當，就告到底」、「整個黨都超速仔」。

    據了解，馬郁雯2025年11月21日曾指出，一名劉姓小草同年12月18日一審被依散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而其性騷擾申訴同步進行中；她強調，絕不會姑息不實造謠。

    相關新聞請見︰

    小草影射性交易遭判刑4個月 馬郁雯：一個都別想跑

    酸肉體經營檢調被判刑！馬郁雯爆小草到法庭變「草仔跪」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播