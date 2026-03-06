中選會人事案 立院擇日協商3/13投票

中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）

中選會目前僅4名委員在任，依規定至少5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將7人名單函送立法院，仍待立法院完成人事同意權案投票。立法院長韓國瑜今日召集朝野協商，黨團共識中選會同意權案，於下週由院長擇日協商，並列入3月13日議程，預計當天投票行使同意權。

中選會6名委員任期自去年11月屆滿後，僅剩4名委員在任，依規定至少有5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，目前仍待立法院審議並完成人事同意權案投票。

針對中配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，中選會代理主委吳容輝今日受訪表示，要等到委員會成立後，才有辦法討論。現在就等人事同意權通過後，中選會才有辦法組一個新的委員會，才能進入討論的階段。媒體詢問，若中選會委員人數不夠，李貞秀是否可以一直當立委？吳容輝說，那就回歸國籍法第20條規定。也就是說，13日若有被提名人獲立法院同意，中選會就能召開委員會討論李貞秀的立委資格爭議。

