為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中選會人事案 立院擇日協商3/13投票

    2026/03/06 14:41 記者林欣漢／台北報導
    中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）

    中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）

    中選會目前僅4名委員在任，依規定至少5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將7人名單函送立法院，仍待立法院完成人事同意權案投票。立法院長韓國瑜今日召集朝野協商，黨團共識中選會同意權案，於下週由院長擇日協商，並列入3月13日議程，預計當天投票行使同意權。

    中選會6名委員任期自去年11月屆滿後，僅剩4名委員在任，依規定至少有5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，目前仍待立法院審議並完成人事同意權案投票。

    針對中配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，中選會代理主委吳容輝今日受訪表示，要等到委員會成立後，才有辦法討論。現在就等人事同意權通過後，中選會才有辦法組一個新的委員會，才能進入討論的階段。媒體詢問，若中選會委員人數不夠，李貞秀是否可以一直當立委？吳容輝說，那就回歸國籍法第20條規定。也就是說，13日若有被提名人獲立法院同意，中選會就能召開委員會討論李貞秀的立委資格爭議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播