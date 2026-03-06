李貞秀當選無效案有譜了？ 中選會：待組成新委員會討論

李貞秀當選無效案有譜了？ 中選會：待組成新委員會討論2026/03/06 14:38 記者陳政宇／台北報導
民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）
民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，據傳公部門將向法院提出當選無效之訴。對此，中選會代理主委吳容輝今（6日）說明，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論；若人數不夠，就回歸「國籍法」規定。
李秀貞的立委資格惹議，行政院發言人李慧芝昨說明，根據「公職人員選舉罷免法」第121條，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會。
請繼續往下閱讀...
中選會是否提出當選無效之訴備受矚目，吳容輝今天出席立法院會前受訪表示，要等到委員會成立後，才有辦法討論。現在就等人事同意權通過後，中選會才有辦法組一個新的委員會，才能進入討論的階段。
媒體追問，若中選會委員人數不夠，李貞秀是否可以一直當立委？吳容輝回應，那就回歸「國籍法」第20條規定。
「國籍法」第20條明定，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。已擔任者，立法委員由立法院免除其公職。