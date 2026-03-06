為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀當選無效案有譜了？ 中選會：待組成新委員會討論

    2026/03/06 14:38 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，據傳公部門將向法院提出當選無效之訴。對此，中選會代理主委吳容輝今（6日）說明，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論；若人數不夠，就回歸「國籍法」規定。

    李秀貞的立委資格惹議，行政院發言人李慧芝昨說明，根據「公職人員選舉罷免法」第121條，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會。

    中選會是否提出當選無效之訴備受矚目，吳容輝今天出席立法院會前受訪表示，要等到委員會成立後，才有辦法討論。現在就等人事同意權通過後，中選會才有辦法組一個新的委員會，才能進入討論的階段。

    媒體追問，若中選會委員人數不夠，李貞秀是否可以一直當立委？吳容輝回應，那就回歸「國籍法」第20條規定。

    「國籍法」第20條明定，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。已擔任者，立法委員由立法院免除其公職。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播