    政治

    名嘴爆逾10綠委赴日看棒球「軍購付委怎辦？」沈伯洋打臉回應

    2026/03/06 15:08 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋赴日觀戰WBC，並在臉書分享現場照片。（取自沈伯洋臉書）

    沈伯洋赴日觀戰WBC，並在臉書分享現場照片。（取自沈伯洋臉書）

    WBC經典賽如火如荼進行中，名嘴謝寒冰昨日在社群發文表示，傳出有超過10名民進黨立委赴日蹭棒球，「那明天的軍購案付委怎麼辦？」對此，立委沈伯洋傻眼回應：「付委就付委，沒有人要反對付委，難道國民黨要自己付委，自己反對，然後要我們投票嗎？」

    謝寒冰昨（5）日在社群發文表示，據傳有超過10名民進黨立委跑去東京蹭棒球，他質疑「那明天（6日）的軍購案付委怎麼辦？」他還說，民進黨團回應「相信藍白會遵守協商結論」，他諷刺：「什麼時候中共同路人也可以相信了啊？」

    有網友將謝寒冰臉書貼文轉至Threads，並表示：「拜託這些民進黨立委不要再帶晦氣給中華隊了！趕快回來立法院回防審軍購案啊。」

    對此，身為赴日觀戰WBC立委之一的沈伯洋在下方傻眼回應：「付委就付委，沒有人要反對付委，難道國民黨要自己付委，自己反對，然後要我們投票嗎？」

    沈伯洋疑惑地表示，難道付委還需要他們站在法案旁邊恭送法案坐電梯到三樓的委員會嗎？另外，他也說：「3月11日才選召委，現在根本還沒有委員會好嗎？」

