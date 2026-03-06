陳柏豪稱「出賣台灣隊情報」是開玩笑 許美華：誰敢給你工作？

陳柏豪在網路貼文被指「出賣台灣隊情報」。（圖擷取自 Threads ）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，台灣隊首戰以0比3不敵澳洲。賽後一名自稱參與澳洲隊情蒐小組的陳姓男子在社群發文，暗示曾提供台灣隊相關情報，引發網友撻伐。對此，反紫光奇遊團員許美華表示，說實話，如果你真的很缺錢，這就是個工作，你安靜不要囂張，台灣人也不會怪你，問題是你幫澳洲隊情蒐，自己完全不覺得有愧疚感，還發文大肆張揚，是在跟台灣人挑釁示威嗎？真的有夠不要臉，被出征，也只是剛好而已。

許美華在臉書PO文表示，有個很G8的人，在脆上得意的出來炫耀，他受僱幫澳洲隊情蒐，結果被台灣人罵爆，現在聽說已經把帳號關了，他還說，他台灣、澳洲兩邊都有丟履歷應徵情蒐，最後是澳洲給他工作機會。

許美華指出，欸這是雙面諜的概念嗎？哪邊給錢我幫誰？說實話，如果你真的很缺錢，這就是個工作，你安靜不要囂張，台灣人也不會怪你，問題是你幫澳洲隊情蒐，自己完全不覺得有愧疚感，還發文大肆張揚，是在跟台灣人挑釁示威嗎？真的有夠不要臉，被幹譙到死，也只是剛好而已。

許美華續指，為了錢可以出賣台灣的棒球，就看以後誰敢跟你合作？誰敢給你工作？話說，藍白很多人嘲笑「青鳥、「傻鳥」，必須說，你們說對了，青鳥真的很傻，因為他們絕對不會為了錢去做傷害台灣的事。

許美華直言，相反地，誰傷害台灣，青鳥會跟你拼命；藍白小草真的不會，青鳥真的是傻鳥，千兇萬險的台灣，還好有這群傻傻的台灣人，現在講這句話，請藍白小草記住，當很久以後，如果台灣這個島嶼，還有幸繼續自由的活在太平洋的第一島鏈上，都是因為有這群傻傻勇敢的台灣人。

