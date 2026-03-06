柯文哲宣判前2天逢兒子東大畢典 陳佩琪：擬聲請解除境管赴日

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照，民眾黨提供）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院預計3月26日進行宣判。柯妻陳佩琪今天表示，長子柯傅堯去年將東京大學博士班的畢業典禮延至3月24日，看看柯有無機會跟他一起去；她將循正常程序向法院聲請解除限制出境，讓柯文哲有機會參加畢業典禮，就是身為父母的平凡願望。

京華城弊案去年12月審理終結，訂今年3月26日宣判。陳佩琪今天接受網路節目「千秋萬事」專訪時表示，她的長子在東京大學唸書，2022年那時候COVID-19比較解封，日本當時開放外籍學生去，唸了兩年多在2025年的10月左右，柯傅堯論文通過之後就畢業了。

陳佩琪指出，「老師說就來參加畢業典禮，但是他（柯傅堯）就說他要把它delay到今年，看看爸爸有沒有機會跟他一起去。」她也提到，他們前不久申請檢察官的檢評會，而日本教授寫信給兒子參加3月24日畢業典禮，因此請柯文哲跟法院申請出國，「不要讓兒子期待又有遺憾。」

由於畢業典禮在柯案一審宣判前兩天，陳佩琪說，「我就試著申請看看」，因為從2024年8月到現在，柯文哲在司法上一路挨著打，從來沒有一件事讓她覺得有被公平對待。她強調，他們不是要什麼特權，只是司法上面公平的對待，但真的是不可得。

陳佩琪提到，日本教授得知柯文哲的處境後，主動提議寫信協助，「日本的教授還真的說，有這樣子的疑慮哦，那我寫個信件來邀請你，你能不能把它送去法院說，教授寫個信件邀請他要去參加畢業典禮。」

