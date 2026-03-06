高虹安涉論文抄襲案再上法院 陳時奮批：說謊跟呼吸一樣自然

新竹市長高虹安涉論文案再上法院。圖為高虹安今天出席市府活動情形。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安涉貪助理費案，去年12月16日二審高院大逆轉改判偽造文書罪後復職回歸市政，但昨天（5日）又因博士論文與資策會的侵犯著作權案赴高等法院出庭。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今天提到，高虹安與資策會的侵犯著作權官司起因來自他揭發高虹安的博士論文大量抄襲資策會的專案計劃報告，而他與高虹安也糾纏多起官司，陳時奮在臉書提到，高虹安再度出庭仍繼續扯謊，而他也將繼續揭發高虹安的扯謊面具。

陳時奮也述說3年多前他揭發高虹安的博士論文涉抄襲問題，結果資策會提告高虹安侵犯著作權，台北地院以追訴期限已過裁決不受理。資策會不服上訴，昨天二審辯論終結。而他也因揭發高虹安的學術不倫引發4起官司，包括高虹安提告他誹謗，他獲得不起訴處分。他自訴高虹安誣告，高在兩審被判有罪。另資策會提民事侵權，高虹安一審被判賠。資策會提刑事侵權，昨天二審辯論終結。

請繼續往下閱讀...

陳時奮認為，高虹安繼續在法庭狡辯，且「說謊跟呼吸一樣自然」。他用具體證據反駁高虹安在審理庭說的3個謊言，包括高提到論文沒有商業用途，實則循慣例讓其博士論文登錄在商業資料庫（ProQuest），供大眾付費下載。高虹安讓她的博士論文成為商業產品，卻沒有事先取得資策會的授權。再者高虹安宣稱辛辛那提大學證實其博士論文無涉版權爭議。但資策會去函辛辛那提大學主張著作權後，OhioLink先暫停高虹安的博士論文下載服務，接著就是永久下架。根據OhioLink的使用規範，學位論文被下架的主因就是侵犯版權。

最後陳時奮批高虹安宣稱辛辛那提大學已還她清白，且出函證實其博士沒有學倫爭議。但高虹安出示的不是原件，而是經過編造過的電郵。原件是辛辛那提校方的內部電郵，高虹安不是收件人，電郵的內容也不是學倫調查的結果，而是主管互相討論的個人看法。他還稱高虹安是難纏的訴訟對手，不是因為攻防技巧好，而是擅長說謊，且臉不紅、氣不喘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法