國民黨新北黨部公告議員提名辦法 擬提38席

國民黨新北市黨部今（6）日公告此屆市議員參選提名登記辦法。圖為國民黨新北市黨部主委黃志雄。（國民黨新北市黨部提供）

2026年九合一選舉將於11月28日登場，新北市議員選舉部分，有資深議員要交棒，也有新秀拚出頭。國民黨新北市黨部今（6）日公告此屆市議員參選提名登記辦法，規定3月10日起至12日受理登記，含平地、山地原住民在內，預計提名38席。

各區提名額度部分，第一選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區）提名3席，第二選舉區（五股區、泰山區、林口區）提名4席，第三選舉區（新莊區）提名3席，第四選舉區（三重區、蘆洲區）提名3席，第五選舉區（板橋區）提名5席，第六選舉區（中和區）提名4席，第七選舉區（永和區）提名2席，第八選舉區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）提名4席，第九選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）提名4席，第十選舉區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）提名1席，第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）提名2席，第十二選舉區（平地原住民）提名2席，第十三選舉區（山地原住民）提名1席；各選區除第七、十、十三選區外，均有1席婦女保障名額。

請繼續往下閱讀...

其中，第五區因前市議員葉元之於2024年當選立委而空缺一席，目前藍營尚未有新人明確表態爭取，民進黨初選為滿額5人報名，民眾黨1人參選，空缺一席是否可能「藍白合」受矚，另外，該選區資深國民黨市議員周勝考交棒兒子周韋翰參選。

第七區藍營資深市議員連斐璠有意屆滿退休，欲接棒的新秀輩出，其中前市府副發言人陳柏翰從第一選區轉戰此區受矚，雖遭對手質疑不在地，但據其過往民政局服務經歷，對地方需求不可謂不了解。

第十一區也因前市議員廖先翔於2024年當選立委而空缺一席，民政局機要秘書張珀源、國民黨前發言人蕭敬嚴、藍委羅智強辦公室主任何元楷均爭取出線，相當熱鬧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法