喊要「斬首賴清德」 館長出庭拒不認罪 卓冠廷譏：男子漢怎麼這麼孬

卓冠廷（右）今陪同張銘祐（左）參拜、車掃。（記者甘孟霖攝）

網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，暗示支持中國武力犯台，還說出「把賴清德狗頭斬下來」，被新北地檢署依恐嚇公眾等罪嫌起訴，今（6）日開庭兩分鐘就結束，館長拒不認罪。新北市議員卓冠廷說，館長不是渾身肌肉的男子漢大丈夫嗎？怎麼做錯事反而變得很孬不敢認罪。

卓冠廷今陪台北市萬華區議員擬參選人張銘祐掃街前受訪說，館長做錯事就要好好認罪，也比較有機會輕判；法官態度很清楚，這麼多案子同擠在今天，館長案只要幾分鐘，法官等的就是一句「對不起，我知道錯了」。

他說，沒有一個國家允許公眾人物公開說要斬首國家元首，何況館長的用詞都與中共威脅台灣一致，當然會受到很多的檢舉，司法也一定會辦，看的就是犯後態度，只要態度良好就不會重判，但館長還要東扯西扯，還要總統出庭，都是在鬼扯。

卓冠廷喊話館長：「你不是肌肉棒子嗎？不是男子漢嗎？大丈夫敢作敢當啊，怎麼會到這種狀況反而變得很孬，不敢面對自己的作為，這樣大家看不下去，不要做錯事了還扯東扯西。」

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

