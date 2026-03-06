民眾黨提政院應與美簽署發價書、譴責行政院長不副署案 均逕付二讀

民眾黨團提出的「行政院應與美方簽署發價書」、「譴責行政院長不副署案」，均逕付二讀並交付協商。（記者方賓照攝）

立法院院會今（6日）處理民眾黨團提出的「行政院應與美方簽署發價書」、「譴責行政院長不副署案」，均逕付二讀並交付協商，立法院長韓國瑜裁示，由民眾黨團負責召集協商。

立法院會今日將朝野國防特別條例草案付委審查，民眾黨團提出「行政院應與美方簽署發價書」案，列入立法院會討論事項。提案指出，若美方發價書明文公布之拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算之審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。行政院應於簽署後應即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明之義務，不得再以「國家安全」為名，規避民主審議與理性監督。

立法院會今天開會時，朝野黨團討論後達成共識。會議主席、立法院長韓國瑜表示，此案依照黨團共識，不說明及發言，並不表決，逕付二讀交付協商，並由民眾黨團負責召集協商。

另外，民眾黨團也提出「譴責行政院長不副署」案，提案指出，行政院院長卓榮泰自就任以來，面對立法院三讀通過之《立法院組織法》、《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及提升軍警權益、立法院助理費法制化等修法案，屢屢展現「不副署、不公布、不執行」之怠惰態度。在賴清德總統與卓榮泰院長主導下，行政權恣意否決代表民意之立法權，將自身推向不受監督之絕對權力，破壞權力分立與制衡之民主原則，造就台灣民主史之巨大危機。

提案表示，依《中華民國憲法》，三讀通過之法律若遇窒礙難行，行政院依法僅能提出覆議；覆議未獲通過即應依法執行，此乃憲政運作基本秩序。然卓榮泰院長竟一再跨越憲法紅線，逕行以「不副署」之名，行實質否決法律之實。當行政權可無視國會決議、拒絕依法行事，此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？

提案中提及，卓榮泰院長任內覆議「八戰八敗」，卻不願正視民意反撲。覆議失敗後未回歸制度，反淪為不執行、不作為、不守法之「三無閣揆」，甘願作為架空立法權之打手，將台灣推向全面綠色威權。「為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告賴清德總統與卓榮泰院長應立即停止違法濫權『不副署、不公布、不執行』之行徑，回歸憲政運作之基本秩序。」

院會處理時，依照黨團共識，此案不說明及發言，依提議進行表決，表決結果，藍白挾人數優勢，以贊成53票、反對29票，贊成者多數，逕付二讀交付協商。

