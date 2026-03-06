民進黨基市安樂區議員電話民調結果 張之豪、吳驊珈、黃永翔出線

民進黨基隆市議員安樂區黨內初選電話民調今天（6日）公布民調結果，新人黃永翔順利搶到門票。（記者俞肇福攝）

2026年基隆市議員選舉安樂區議員初選電話民調昨天（5日）進行，基隆市黨部今天（6日）早上10點公布，由典通、循證、趨勢3家民調公司辦理，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏宣布電話民調結果，由現任議員張之豪、吳驊珈與新人黃永翔3人出線。

民進黨基市黨部擬提名名額為3人，除了現任議員張之豪、吳驊珈2人外，基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹及前市長林右昌秘書黃永翔均表態要爭取提名，採取電話民調決定哪3人代表民進黨參選。

余睿柏在律師見證下，拆封3家電話民調公司民調結果，今天民調拆封計算過程中，劉韋巡夫妻、徐寅禹的父親與吳驊珈助理王安棟最先到場，黃永翔在10時過後才進入市黨部，張之豪委託助理到場。拆封民調計算過程中，只見黃永翔緊張到心跳加速，頻頻喝水舒緩身體不舒服。

安樂區初選候選人民調結果（依照民調排序結果），張之豪0.2999、吳驊珈0.2258、黃永翔0.2620、劉韋巡0.1271、徐寅禹0.0853。

民進黨基隆市黨部主任委員林明智說，成績結算後1週內本黨部受理初選各項爭議案件、申訴及成績複查，各選區提名名單以本黨部執委會正式通過後公告為準。預計將於3月19日基隆市黨部執委會通過後，3月27日公告提名名單。

黃永翔說，對於這樣結果他很開心，也很意外！他沒有想到自己初選會過關，因為安樂區還有很多人不認識他，未來會加強讓選民認識自己。

民進黨基隆市議員安樂區黨內初選電話民調今天（6日）公布民調結果，圖右為民進黨基隆市黨部執行長余睿柏逐一拆封民調結果。（記者俞肇福攝）

得知初選電話民調出局，劉韋巡黯然離開會場，劉韋巡與黃永翔二人仍禮貌性握手。（記者俞肇福攝）

