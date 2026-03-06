陳之漢斬首賴清德說出庭 說下次要傳總統作證

館長陳之漢因嗆斬首賴清德，到新北地院出庭，他否認犯行，還說下次要傳總統賴清德作證。（記者吳仁捷攝）

新北地院今天召開審理庭，審理網紅館長陳之漢，嗆聲「把賴清德狗頭斬下來」，新北檢今年1月偵結，認定館長涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全及罪嫌提起公訴，新北地院今上午開庭審理，館長到庭，他不認罪，辯稱是遭網友斷章取義，庭訊雖只有2分鐘，但他發言近20分鐘，還說當時是談新聞斬首行動，他比喻對岸也要斬首賴清德，還說如果開庭，也要通知賴清德作證。

據了解，網紅館長陳之漢去年10月5日直播時，暗示支持中國武力犯台，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟，我等你啊」、「真的我日也思夜也思啊」，被依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴；全案分案進入新北地院審查庭，法官排定今天傳喚陳之漢訊問。

陳之漢開庭後離開法院時受訪，他透露，今天抱著作戰心情出庭，台灣社會問題太多，一大堆貪官汙吏、奇奇怪怪的全交保，反而自己案子只是對粉絲的提問回應，卻被起訴。

館長激動的說，現在司法都這樣玩？起訴我恐嚇公眾罪、危害公眾罪，我只問，講賴清德跟公眾有什麼關係。

據了解，法院審查庭成立的目的為增進人力運用效益，調整刑事訴訟案件分案流程，加速案件妥適審結，進而提升裁判品質；這階段開庭時，法官會訊問被告、辯護人對檢察官起訴事實是否為認罪答辯，決定可否適用簡式審判程序、簡易程序等處理；陳之漢若在審查庭開庭時否認犯罪，案件則將移由審理庭審理。

檢方調查，陳之漢於Youtube頻道先暗示支持武力犯台，甚至說：「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，我等你啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統首級砍下。陳事後辯稱沒有犯意，只是回應網友、評論新聞、無法命解放軍行動。

檢方認為，陳之漢將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為，並以「狗頭」極具貶抑的用詞陳述恐嚇言論，顯是出於恐嚇犯意，亦已逸脫「中共計畫對台武統、斬首行動」等大眾認知範圍，其所為難認仍受言論自由保護。

