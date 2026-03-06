嘉市港坪公園工程變更追加逾千萬 議員批太粗糙主張刪4萬8

港坪運動公園變更設計追加1574萬餘元，議員認為追加比例過高，事先應規劃好，主張刪減4萬8000元。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府去年8月啟動「嘉義市港坪運動公園友善環境再造計畫工程」，市府原編列配合款6550萬元進行施作，施工過程發現現地隱蔽處與原設計不符，擬於原契約工項外再增加拆除地坪厚度增加等9項工項，變更設計須追加1574萬8000元經費，嘉義市議會各審查委員會聯席會議今審查，多名議員提出刪減或支持預算「異」見，聯審會議主席李忠曆綜合意見、在場議員無意見，最終決議刪減4萬8000元，通過1570萬元。

今聯席會議審查，嘉市體育場長張家羽說明，港坪運動公園友善環境再造計畫工程施工後發現，無論參考既有或現有圖資，實際開挖仍有管線、地坪打除厚度等隱蔽處，因此經外聘專家委員、監造、營造商等評估，須新增地坪厚度、鐵捲門拆除、既有入口帷幕門拆除、混凝土透水鋪面、多孔隙瀝青混凝土鋪面、排水管溝、鋼板等加工、防火漆、新設60A鍍鋅防火鐵捲門等工項。

市議員黃露慧認為，此次追加預算已是原配合款6550萬元的近4分之1，且新增工項應在規劃設計階段，就應試挖、通盤考慮，事先規劃完整，而不是隨意追加要人民買單。

孫貫志說，追加的1574萬8000元是廠商所估列，難道廠商估列「就要全民買單？」批評市府追加預算太粗糙、隨便，主張刪除預算。

議員傅大偉、陳家平則持贊成意見認為，這些工項涉及安全、申請建照法規，要求市府如實如期如質完工，認為應通過預算。

經大會休息5分鐘，市府教育處長郭添財、張家羽與議員說明溝通，議員張秀華、黃露慧建議，市府應在追加預算前，與議會書面、口頭說明並溝通清楚，未來工程在規劃設計就完善規劃。

郭添財今允諾，將對建築、設計公司究責，並核實去變更設計並施工，孫貫志提議刪減4萬8000元，在場議員無意見，李忠曆宣布通過1570萬元預算，全案9日送二、三讀會。

多名市議員對預算有不同意見，大會休息5分鐘溝通。（記者王善嬿攝）

