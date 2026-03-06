為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卡總預算又提案先動支TPASS等718億新興計畫 藍白挾人數優勢表決通過

    2026/03/06 11:59 記者林欣漢／台北報導
    藍白「卡」總預算案，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，藍白以人數優勢表決通過。（記者方賓照攝）

    藍白「卡」總預算案，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，藍白以人數優勢表決通過。（記者方賓照攝）

    今年度中央政府總預算案持續遭封殺，藍白「卡」總預算案，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算。由於該案在1月16日逕付二讀、交付協商，開議後，此案就過了1個月的協商冷凍期，藍白今日於立法院會以人數優勢，54票贊成、29票反對表決通過，民進黨團隨即提出復議案，但仍以29票不敵藍白53票反對，復議案不通過。

    國民黨團、民眾黨團提案指出，有鑑於國際風雲詭譎，兩岸兵凶戰危，115年度中央政府總預算案，行政院卻惡意違法拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高之預算，不但至今未提出其他可行之替代方式，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

    提案表示，我國預算程序有「不關門機制」的設計，依預算法第54條定有明文，爰建請院會作成決議：「 115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，立法院同意先行予以動支。」俾以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，影響國計民生。是否有當？請公決案。

    藍白「卡」總預算案，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，藍白以人數優勢表決通過。（記者方賓照攝）

    藍白「卡」總預算案，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，藍白以人數優勢表決通過。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播