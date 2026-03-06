偽造罷免連署台中黨部34人有罪 國民黨批：量刑失衡、小案重判

國民黨中央黨部。（資料照）

針對台中地方法院今日就去年大罷免偽造連署案件做出一審判決，國民黨表示，民進黨「大罷免、大失敗」，「32：0」的結果顯示人民已經對民進黨做出判決，如今相關案件卻出現基層人員遭到判刑，該黨質疑法院「量刑失衡」，而且「小案重判」、「政治判決」，並痛批民進黨以政治動員操作罷免、撕裂社會的作法，本身就是對民主制度的傷害。

對於未獲緩刑的相關黨工人員，國民黨表達高度關切與聲援，並強調黨中央將提供必要的法律與行政協助，並持續給予相關照顧與支持。

國民黨指出，民進黨去年鋪天蓋地發動大惡罷，完全是反民主的的不公不義惡行，國民黨地方黨部在龐大壓力之下，被迫採取反制行動，司法雖然判決地方黨工有罪，但民意清楚表達民進黨的大惡罷才是徹頭徹尾的荒謬與錯誤，「32：0」是廣大人民對民進黨大惡罷的當頭棒喝，民進黨專搞這些勞民傷財、浪費社會及司法資源的蠢事，才是應該受到全面譴責的對象。

國民黨強調，相關案件在性質上屬行政文書與程序爭議，有關當事人多為長期投入地方服務的黨務幹部與志工，平日協助民主政治運作與公共事務推動，並未從中獲取任何私利，卻遭判刑，令人憤慨！

國民黨還說，民主社會的司法制度應建立在一致性、比例原則與程序正義之上，面對社會高度關注的案件，更應審慎衡量責任與角色差異，確保量刑符合比例原則，讓社會看見真正公平而一致的司法標準。

