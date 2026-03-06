政院版、國民黨版國防特別條例 今付委審查

立法院長韓國瑜。（資料照）

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，立法院院會今日依黨團協商結論，將院版國防特別條例草案，以及國民黨版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，都列入今日院會報告事項中，並交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，自去年12月2日程序委員會首度封殺，3個月來在立法院會、程序委員會合計已10度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。

據立法院黨團協商結論，各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會議程報告事項，並交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。

