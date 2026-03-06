國防特別預算擬付委 賴清德：盼立院朝野支持國軍、國安不打折

國防特別預算將交由立法院委員會審查，總統賴清德呼籲不分朝野，共同支持國軍，國安不打折。（記者吳柏軒攝）

面對地緣政治、國際局勢變化，政府提出8年1.25兆元國防特別預算，立法院今（6日）進行相關審查，預計將各黨團版本及政院版一起交付委員會，讓預算實際走入正常程序；總統賴清德今上午也呼籲，盼立院不分朝野，展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護不打折。

賴清德今（6日）赴國家實驗研究院的半導體研究中心，參與「AI新十大建設－高速量子運算國家戰略發佈會」，會前受訪被問到有關國防特別預算時表示，有關政院提出的國防特別預算案，終於在今日預計交付委員會審查，要感謝政院院長卓榮泰及立院朝野黨團的支持。

請繼續往下閱讀...

賴清德也表示，希望後續審查能根據專業及國家需要，特別是希望立院不分朝野，都能夠展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護都不打折扣。

國防特別預算案政院版提出8年共1.25兆元規模，要採購最新軍事科技及設備，如建構台灣之盾等，最大提供商為美國，但涉及地緣政治及美中貿易等衝擊，政院版卻被立法院在野黨10次阻擾，遲遲未交付委員會審查，被外界質疑在野黨「擋軍購」；而民眾黨1月提出1年一期的4000億元版本，昨日國民黨團也提出3800億元版本，預計今日在立院會將各版本一併付委審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法