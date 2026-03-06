批藍營軍購條例「埋地雷條款」 沈伯洋：啟動將鎖死後續對美軍購

民進黨籍國防外交委員會成員沈伯洋今天表示，國民黨版與民眾黨版一樣糟糕，草案砍了7成國防預算，且埋了地雷條款，若啟動將鎖死後續軍購。（記者方賓照攝）

國民黨團大會昨開會討論國民黨智庫版的3500億元軍購特別條例，最後提出預算上限3800億元的黨團版本。民進黨籍國防外交委員會成員沈伯洋今天表示，國民黨版與民眾黨版一樣糟糕，草案砍了7成國防預算，且埋了地雷條款，若啟動將鎖死後續軍購。

國民黨版的國防特別條例草案名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，草案明定，本條例所定強化國防及對美軍事採購項目為M109A7自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統、台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件、陸軍AH-1W型直升機零附件、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍標槍反甲飛彈，以及魚叉飛彈可修件檢修等8項。

草案也規定，國防部依本條例支應強化國防及對美軍事採購所需經費以3800億元為限，並以特別預算方式編列，同一項目的預算不得跨期編列。

沈伯洋今天在立法院受訪表示，國民黨的軍購版本其實跟民眾黨一個月前提出的版本「一樣糟糕」，草案砍了7成的國防特別預算，這一點毫無疑問；最重要的是，裡面埋了兩個「地雷條款」，條款只要一啟動，可以直接鎖死後續的軍購。

沈伯洋解釋，國民黨不只把現在要採買的，比如防空系統、C5ISR系統砍掉之外，最重要是，如果後續還要再購買武器，「很抱歉，你只要有地雷條款，你連後續買武器的可能性都不具備」。因此所謂的「+N」根本就不存在，後續要再做購買這件事情是，沒有辦法做到的。

沈伯洋指出，國民黨版把「商購」拿掉，很明顯的，國民黨委員連軍購跟商購為什麼會有這樣的差別都不會分。美國在賣武器的時候，敏感武器它會透過國防部、政府做軍售，其他的就回歸一般的商業，假設今天跟其他國家買武器，那都只有商購，根本就沒有美國這一套系統。

沈伯洋說，如果把商購拿掉，等於你買了武器，但是卻沒有辦法使用，這其實都是很糟糕的一件事情。如果今天真的通過了國民黨所謂3800億的版本，它不只會卡死現在的軍購，它還會影響到台灣後續的所有對美軍購，是一件非常嚴重的事情。

