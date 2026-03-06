為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恐嚇案首開庭！ 館長不認罪嗆「傳賴清德出庭」 網譏：你是什麼東西

    2026/03/06 11:40 即時新聞／綜合報導
    網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，暗示支持中國武力犯台，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，被依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴；據了解，全案已分案進入新北地院審查庭。臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出今日館長在開庭前受訪時嗆「我一定要叫賴清德出庭」，網友們看到貼文後紛紛大酸館長。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出今日館長在開庭前受訪影片，影片中館長情緒激動說「我一定會要求傳賴清德出庭，我一定要求傳賴清德出庭！至於說他要不要出庭那就看法官，因為這件事情就我跟他的事，這個我在講新聞，網友在問，我在回答他，我就問現在的司法可以這樣玩嗎？各位可以去調我的起訴書，我沒有說謊，他上面寫的就是我犯了兩條罪，我被起訴了兩條罪，第一條罪叫做恐嚇公眾罪，第二條罪叫危害公眾罪，我就請問公眾、公眾、公眾，我實在很想罵髒話，我在講賴清德跟公眾有什麼關係？」

    網友們看到貼文後紛紛留言「你是什麼東西人家為什麼要理你」、「你丟到沒臉見人了」、「被起訴了還如此囂張跋扈、滿嘴穢言、不知反省，請法官一定要嚴懲！」、「你要多讀書，只會耍嘴皮」、「他是什麼東西自以為是！」、「有問題的人，但是故意不知道自己的問題在哪」

