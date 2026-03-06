卡達領空關閉 外交部助滯留國人走陸路赴沙國轉機

駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平（右3）偕組長潘俊彥與我國4名滯留於卡達Wonder Palace飯店之國人會面，瞭解相關需求。（外交部提供）

​因應卡達領空關閉導致國人滯留，外交部今（6）日表示，我國駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平已於5日挺進卡達，期間雖遭遇3次國家級警報，仍親赴3家旅館會晤11名滯留台人。駐處並已發布公告開放登記，將協助國人以陸路方式撤往沙國首都利雅德轉機返台。

​外交部亞西及非洲司今日發布新聞稿指出，駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平偕組長潘俊彥，為妥適協助滯留當地的國人，已於5日下午2時入境卡達。期間卡達曾發布3次國家級警報，張治平經評估情勢後仍持續執行護僑任務，陸續前往Radisson Blu、Wonder Palace及Pullman Doha等3家旅館，探視共11位滯留國人，除表達政府關懷，也深入了解國人身心狀況與返國規畫。

請繼續往下閱讀...

​針對撤離方案，駐處已於5日發布公告並開放線上表單登記。相關方案規劃協助有意離境的滯留國人，自卡達多哈經阿布薩姆拉（Abu Samra）邊關，以陸路方式前往沙京利雅德，後續再轉搭國際商業航班返台。此外，張治平也將持續探視其他短期滯留的國人與當地僑胞，傳達政府關懷並評估當前安全局勢。

​外交部強調，將持續與駐處採取保護海外國人的具體行動，以同理心與專業確保國人獲得妥適服務。外交部也提醒，目前仍滯留卡達的民眾務必提高警覺，隨時注意安全情勢發展並遵循卡達政府的安全指引；若有任何急難需求，可隨時撥打駐沙烏地阿拉伯代表處聯繫電話（+966-505-223-725）尋求協助。

駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平（中）關心我國4名滯留於卡達Radisson Blu飯店之國人，並了解相關需求。（外交部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法