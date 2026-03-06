藍版國防條例設117年期限 顧立雄：實質封殺5大軍購

國防部長顧立雄今天出席立法院會。（記者方賓照攝）

立法院會今（6日）將朝野國防特別條例草案付委審查。國防部長顧立雄直言，國民黨版草案設定新台幣3800億元上限、並無「加N」概念，且其所列部分項目早已編入公務預算，執行期限更實質封殺海馬士等5項軍購案；若軍購、商購和委製缺了一塊，恐折損國軍聯戰能力，呼籲朝野應理性審查。

立法院會今天對行政院長卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，相關部會首長列席。行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，皆列入院會報告事項，交付外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版草案併案審查。國民黨團昨端出黨版草案，匡列預算上限為3800億元，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。

針對國民黨版草案內容，顧立雄出席院會前受訪指出，國民黨版條文並不存在所謂「3800億加N」的概念，因為條例規定若要增加，須另提特別條例，意即上限金額就是3800億元，「加N」的邏輯完全不存在、也不確實。

顧立雄進一步質疑，包括AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈可修件檢修等項目，之前就已編入公務預算，並不在特別預算裡面，這顯示寫條例的人可能沒聽過專報，對軍購程序也不了解，才會將單純知會國會的八項事項放進特別預算。

關於執行期限，顧立雄說，國民黨版要求執行期限只到117年12月31日，包括精準火砲、海馬士多管火箭（HIMARS）、拖式飛彈（TOW 2B）、標槍飛彈、反裝甲無人系統，若按要求在此期限前全數交運完畢，形同實質封殺這5個案子，因為不可能執行。

顧立雄強調，行政院所提1.25兆元版本，是歷經兩年內部研究，視敵情威脅並符合整體作戰需求，且獲得美國政府與國會的肯定，透過軍購、商購和委製等三個項目，獲得整體防衛作戰能力，缺了任何一塊都會產生重大缺口及下行，也對連戰能力的提升造成相當大程度的折損。他呼籲，希望行政院版付委後，不分朝野共同支持國防預算，一起理性面對、合理審查。

針對國民黨版設有「懲罰條款」，明定執行進度嚴重落後送監察院調查。顧立雄無奈回應，該草案要求117年12月31日以前執行完畢，這是不可能的事情，會造成什麼樣的結果，「我也不曉得該怎麼說。」

媒體關切，國民黨版擬刪除C5ISR（指揮、管制、通訊、電腦、情報、監視與偵查）及AI輔助決定系統，恐讓「台灣之盾」失去大腦。顧立雄說明，整個台灣之盾是從Sensor（感測器）到Shooter（射手），有高、中、低空防禦及AI指管系統的整合，整體規劃不容有任何的缺口，希望朝野能一致支持。

