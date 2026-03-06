為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國官媒體稱伊朗毀美軍薩德系統？葉耀元3點打臉：常識堪憂

    2026/03/06 15:04 即時新聞／綜合報導
    以色列「鐵穹」（Iron Dome）1日飛彈防禦系統攔截火箭彈後，火箭尾跡劃過特拉維夫上空。（法新社）

    中國官媒《新華社》報導宣稱，精銳的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）稱4日已擊中美軍部署在中東地區的第3套「薩德」系統（THAAD），退將栗正傑稱「防空系統破功，美國後續戰況堪慮」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以3點分析駁斥，並怒斥「這又是一個『奇文共賞』」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，內容標題為「中東第3套「薩德防空系統」遭擊毀？栗正傑：美後續堪慮」，其內容提及「據中國官方媒體《新華社》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊4日稱，衛星圖像顯示，已擊中美軍部署在中東地區的第3套「薩德」反導系統，引發關注。退役少將栗正傑直言，高超音速導彈、飽和攻擊配合低空無人機，要摧毀薩德系統不是不可能；防空系統破功，美國後續戰況堪慮。」

    葉耀元發文直指這又是一個奇文共賞，原因如下：

    第1點，不管這個訊息的真假，我想請問伊朗有多少飛彈可以跟美國的薩德反飛彈系統慢慢耗？用高超音速飛彈來打反飛彈系統，難道是錢太多了？

    第2點，無人機的飽和攻擊？無人機的材料都是從中國跟俄羅斯來的，現在有的無人機丟完之後伊朗就手無寸鐵了，請問如何執行長時間的飽和攻擊？大家是不是以為伊朗是工業大國，隨時都可以快速製造無人機呢？

    第3點，美國後續戰況堪憂？葉耀元大酸，「我覺得會相信這種說法的人才是常識堪憂呢。對了，講了老半天都還沒有講美國的攻擊型武器，伊朗可沒有辦法攔截美國的戰斧飛彈喔。對，就是那個幾個禮拜就癱瘓了伊拉克的戰斧飛彈。」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「會相信『美國後續戰況堪憂的人是常識堪憂』，No～是智商堪憂！」、「K党的軍人，擅長嘴砲......」、「一堆領台灣薪水，但只會吹捧對岸的退伍軍職人員，頭銜你們不配」。

