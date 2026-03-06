軍購發價書3/15到期 民眾黨團提案授權政院先行與美簽署

民眾黨團今（6）日舉辦「民進黨別再擋」記者會。（記者叢昌瑾攝）

國防部長顧立雄日前表示，3項軍購發價書將於3月15日到期，盼立法院能在預算通過前，先行授權國防部與美方簽署發價書。民眾黨團今天在院會提案，針對美方發價書明文公布之M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算之審議，授權行政院先行與美方簽署發價書，以保障國家戰略利益。

即將進入外交及國防委員會的民眾黨立委王安祥表示，發價書的部分大家都非常著急，因此經過內部討論之後，民眾黨也願意呼應國防部希望立法院能事先的授權，所以今天會提案授權國防部、行政院可以先行對發價書進行處理，但授權之後 也希望要回歸審議的正軌，希望能夠告訴我們這些軍購的武器如期交貨的時程。

民眾黨團提案內容指出，有鑑於行政院於114年11月提出規模逾1.25兆元之國防特別條例草案，惟其內容規劃與決策過程極其封閉，事後資訊更流於黑箱，導致重大軍事採購事項竟無法透過正常民主程序監督，反須仰賴外國媒體片段報導拼湊得知，嚴重踐踏國會監督權。尤有甚者，政府屢將建軍延宕之責推諉予在野黨之務實審議，一再以政治口水掩蓋其行政失能。

提案內容指出，儘管行政院程序瑕疵在前、政治操弄在後，台灣民眾黨黨團始終秉持「國家利益高於政黨利益」之核心價值。為確保國家戰略利益與我盟友軍購發價書簽署期程之需求，避免我國國防因行政怠惰失職而產生延宕或缺口，並積極展現本院民主彈性與應變能力。

民眾黨團建請院會作成決議：「本院秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整之原則，若美方發價書明文公布之拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算之審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明之義務，不得再以『國家安全』為名，規避民主審議與理性監督。」

民眾黨立委王安祥。（民眾黨團提供）

