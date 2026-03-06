為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨版軍購案定調3800億 卓榮泰：院版經專業評估

    2026/03/06 09:35 記者李文馨／台北報導
    行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    國民黨團大會昨開會討論國民黨智庫版的3500億元軍購特別條例，最後提出預算上限3800億元的黨團版本。行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政報告並備質詢，媒體詢問相關草案額度是否足夠，卓回應，「院版經過專業的評估跟審慎」。

    國民黨立法院黨團昨天召開黨團大會後對外宣布，黨版國防特別條例草案拍板為「3500億＋N」，但隨後黨團發布的新聞稿將預算總上限金額修正為「3800億」。

    國民黨版的國防特別條例草案名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，草案明定，本條例所定強化國防及對美軍事採購項目為M109A7自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統、台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件、陸軍AH-1W型直升機零附件、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍標槍反甲飛彈，以及魚叉飛彈可修件檢修等8項。

    對於特別條例總上限金額，草案規定，國防部依本條例支應強化國防及對美軍事採購所需經費以3800億元為限，並以特別預算方式編列，同一項目的預算不得跨期編列。

    立法院今天邀請卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢，媒體會前喊話詢問，國民黨版軍購3800億元，是否足夠？卓榮泰回應，「院版經過專業的評估跟審慎」。

