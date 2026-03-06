藍營軍購條例草案漏洞百出 周軒：再度抓包國民黨詐騙手法！

國民黨立法院黨團5日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（資料照）

針對立法院國民黨團提出國民黨版本的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，國防部昨（5日）深夜發布新聞稿指出，藍營版本不僅誤植已編列於公務預算的項目，且其「分階段編列」的主張將導致我方無法獲得美方產線優序，更因排除AI指管系統與國防自主委製案，恐導致防衛擊殺鏈出現罅隙與缺口。對此，政治工作者周軒表示，到時候真的審查下去，國民黨一定又說這公務預算有了，所以砍一砍，戲可以演的這麼粗糙嗎？

周軒今日在臉書PO文表示，「再度抓包國民黨的詐騙手法！」昨天深夜，國防部發了新聞稿，直接點名國民黨提出的「3800億+N」國防特別預算條例中，列出可以買的武器品項中，有三項根本是一般軍購案，預算已編列於公務預算。

周軒指出，他看到的時候真的是笑死，國民黨比民眾黨還不用功，民眾黨好歹抄維基百科，國民黨抄一半的嗎？更好笑的是，故意把已經在公務預算裏的品項，又放在特別預算條例中，那到底怎麼湊出「3800億」的？

周軒直言，到時候真的審查下去，一定又說這公務預算有了，所以砍一砍，戲可以演的這麼粗糙嗎？

