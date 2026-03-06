藍營軍購案漏列「台灣之盾」沈伯洋憂「賣國條款」鎖死對美軍購

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

針對「國防特別預算條例草案」，立法院民眾黨團日前拋出4000億元版本後，國民黨團昨提出僅3800億元對案，細究在野黨草案，均僅著眼於已獲美方通知的飛彈、自走砲等具體硬體武器，卻雙雙漏列建構「台灣之盾」的最核心關鍵「AI輔助指管與C5ISR系統」。對此，立委沈伯洋嘆說，「在飛機上看完國民黨提出的軍購版本，我只想問，國民黨到底是沒人才還是根本想賣國？」

沈伯洋昨於臉書發文提及，他在飛機上看完藍營所提出的軍購版本後，條列幾個問題點如下：

第1點，國民黨一樣砍了七成國防預算，然後項目還編錯。第2點，國民黨埋了2個地雷，一個是編列方式，一個是錯誤的軍購順序。這2個方式會直接鎖死後續軍購，「堪稱賣國條款」。也就是說，以後只要用地雷條款，國民黨可望卡死未來所有對美軍購。國防部會因為地雷條款，連預算條例都無法提。

第3點，國民黨拿掉防空系統和指揮系統。講白了一點，就是給你買硬體，但不給你買軟體；或者你要買槍，他說先給你買槍管就好。第4點，每次國民黨都喊不要空白授權，結果自己訂了一個空白授權條款，然後再故意用地雷鎖死。

第5點，國民黨拿掉商售，這個極其嚴重，因為這個其實就等於拿掉了軍售的補充和各種備案，基本上就會讓軍售無效化，會直接讓第3點的問題無限放大。第6點、加了無用的監察院條款，問題是，按照其條文描述，根本不加這一條也沒差，有夠自以為。

沈伯洋直指，「總之，整個法案千瘡百孔，就很像要寫給大家看說『我們有軍購哦』然後故意鎖死給另外一群人看，超級詭異的，民眾黨的真小人版還直接一點......」，最後不禁嘆說「飛機上有人在看間諜類電影，啊為什麼我在看真人版」。

