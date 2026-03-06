藍營推「3800億+N」軍購案！粉專諷：把拖延講成監督、算計變專業

國民黨立法院黨團昨召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（資料照）

行政院版國防特別預算共1.25兆元付委審查前，國民黨團定調自家軍購案的最終版昨天定調，共識「3500億＋N」（國民黨之後修正為3800億），行政院長卓榮泰昨抨擊，預算編列不應採取逐次加碼的不確定方式，國防建設需要整體規劃，必須一次到位。對此，臉書粉專「聲量看政治」怒批，「國家安全不是你們的政治工具，更不是你們用來反對執政黨的槓桿」。

「藍營用『3800億＋N』拖住軍購，台灣人正在用直播投票」，粉專「聲量看政治」發文指出，軍購已經到了不得不處理的時候了，而這張軍購的1個月直播觀看數聲量圖，也像是台灣社會的心電圖。中國已經揚言軍費要再暴增的情況下，國民黨還在立法院以拖待變。然而，人民已經在問國民黨，你們到底想怎樣？

「藍營最會的招數：把拖延講成『監督』，把政治算計講成『專業』」。「聲量看政治」直指，國民黨3月5日拍板「3800億＋N」，聽起來很理性，像在替人民看緊荷包。但你仔細想，什麼叫「＋N」？就是不說清楚、不給時間表、讓一切都可以慢慢來。國安需要的是節奏，你們給的是無限延後的藉口。

這種把拖延包裝成審慎，把「不想讓政府順利做事」包裝成「財政紀律」。但現實是，對岸的軍事威脅不會等你，兩岸可能發生戰爭的時間表不會因此停止。

要發價書才審，聽起來合理，其實在玩「程序權力」。藍營一直喊「等美方發價書（LOA）來再審」，表面上像是很負責。問題是，政治不是只有文件來往，還有行動窗口。當國防安全是一條產業鏈，在這條產業鏈卡一個點，就會整串慢下來。你們不是不知道，就是因為很清楚只要卡住程序，就是最安全的杯葛方式。

這就是權力最髒的地方，不需要大吵大鬧，也不用說自己反對國防，只要一直說「我們要更清楚」，就能讓整件事停在原地。這叫「用制度把國家磨到沒力」。

「本土派跟藍營都在看直播，但心理完全不一樣」。本土派的直播談軍購，是因為威脅已經逐漸逼人，國家安全不能拖，這不是選項題，是生存題。很多人看著藍、白卡關，只會越看越火，因為他們感覺自己像被綁在船上，卻有人在甲板上玩政治。

藍營的觀看數上升，更多是一種防衛。你們不是想了解，而是想找「我們沒有錯」的理由。直播變成同溫層取暖場，都是民進黨黑箱、都是民進黨亂花錢、我們才是把關，持續在自我合理化。

「聲量看政治」分析，「藍營在測試『台灣人會不會習慣被拖』」。這張圖告訴我們一件事，台灣人其實看得懂。你們藍營把「3800億＋N」說成負責，人民感受到的卻是你們在把國安當政治籌碼。不是不敢反對軍購，是更聰明地用程序拖住它。

「聲量看政治」最後強調，國家安全不是你們的政治工具，更不是你們用來反對執政黨的槓桿。民主社會不怕花錢，怕的是把時間花在政治算計，最後把國家花到來不及準備。

