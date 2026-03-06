批鄭麗文硬推3800億黨版軍購條例 張育萌：黨中央成最大毒瘤

國民黨團大會昨開記者會提出3500億元軍購特別條例，並做部分「微調」；有多位立委表示對「懲罰條款」、「分期」很有意見，批評智庫法條寫得很爛，根本不專業。（資料照）

立法院國民黨團昨（5日）提出黨版軍購特別條例草案，主張採「3800億+N」的分階段模式，引發外界質疑。台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，黨主席鄭麗文壓著還沒開的黨團會議通過3500億版本，請問這算哪門子黨團自主？且後來還莫名多了300億，變成從來沒有聽過的「3800億」。張育萌也感嘆「有夠諷刺。鄭麗文和傅崐萁結盟之後，國民黨中央竟然變成整個黨最大的毒瘤」。

張育萌今日在臉書發文指出，鄭麗文為什麼要說謊？他表示對於鄭的說法「真的氣到」，並指國民黨青壯派戰敗，鄭麗文和傅崐萁結盟，搞出個邊寫邊改的3500億，下班前交作業又多了300億，「有夠好笑，黨團自主？自主個屁」。

張育萌表示，國民黨開黨團會議，就是要討論軍購，但連很多國民黨立委自己都嚇到，黨中央硬要發採訪通知，衝出來卡在今天早上9點開一場記者會。就是故意要在黨團會議前，告訴全世界黨版3500億，沒有其他退路。

張育萌質疑，鄭麗文為首的黨中央文傳會，一早用派吳宗憲放話「黨中央跟黨團已經有達成了共識，美方對我們的發價書只有3500億。」但重點是，在這時候，國民黨團根本還沒開會。與此同時，鄭麗文人在苗栗，故意受訪對媒體說「完全尊重黨團自主」，裝得一副與世無爭。

張育萌批評，「鄭麗文，你到底為什麼那麼愛說謊啊？以為台灣人有那麼好騙嗎？」鄭麗文自己扮白臉，派出吳宗憲和發言人牛煦庭當黑臉，壓著還沒開的黨團會議通過3500億版本。「請問這算哪門子黨團自主？」

張育萌也質疑，是不是黨團會議都已經開完了，國民黨版《軍購條例》都還沒改完？到下班前，還在匆匆忙忙亂改。最離譜的是，拿給黨團的版本，第9條竟然還有錯字。對此張育萌也直呼「我的老天爺，明天就要審查了欸。你們國民黨中央這種品質的立法，是要買什麼軍購啊？」

張育萌也提到，更扯的來了，從農曆年前開始，黨中央就是喊3500億。為了對抗這個超爛版本，徐巧芯提8100億，朱立倫系統年後丟出9000億。結果昨天黨中央從早到晚，一整天都說是3500億。原因是因為「美方對我們的發價書只有3500億」。結果下班前，毫無邏輯突然鬼轉。黨中央定稿，最後通過的版本是從來沒有聽過的「3800億」。

張育萌直呼「我瘋掉。這個黨講的話還有哪一句能信？請問國民黨有誰可以回答，從原本的3500億，現在多出來的300億，是美國一夕之間又突然要多賣什麼給我們了嗎？」、「黨內最後通過的版本，不知道找了什麼草包專家，寫出『先通過第一批對美軍購，等美方公佈下一批軍售內容，再另外立一個條例』」。

對此張育萌感嘆，真的大悲無言，這到底是什麼鬼？比小學生的寒假作業還不如。現在等於美方之後每次公佈軍售，立法院就要光速立法，還要趕在發價書到期之前，預算送進立法院，立法院用趕高鐵的速度通過。「哪個天才想出這種爛法的？」

張育萌也質疑，怎麼就這麼巧？前幾天，在背後支持鄭麗文的大老「CK楊」，才寫「美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，有報價書的，國會依法審查，沒報價書的，暫緩審議」。

張育萌批評，「CK楊」是立委嗎？鄭麗文是立委嗎？如果答案都不是，為什麼台灣人民選出來的立委，會被這些不知道哪來的路人綁架？「有夠諷刺。鄭麗文和傅崐萁結盟之後，國民黨中央竟然變成整個黨最大的毒瘤」。

