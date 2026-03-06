為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    四叉貓揭黃國昌三重競選看板已移除 網諷：要落跑了？

    2026/03/06 09:36 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓昨晚於臉書PO圖指出，黃國昌在三重的競選看板已移除，這則消息再度引發網友議論，質疑是「要落跑的第一步」。（圖擷自臉書）

    （圖擷自臉書）

    2026年新北市長選戰備受外界關注，特別是對於宣布投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌，先前聲稱「不排除加入李四川團隊」，被外界解讀為可能會中途退出新北選戰，而網紅四叉貓昨晚於臉書PO圖指出，黃國昌在三重的競選看板已移除，這則消息再度引發網友議論，質疑是「要落跑的第一步」。

    網紅四叉貓昨晚於臉書PO圖指出，「路過打卡，黃國昌在三重的看板已移除」，他也貼出原本黃國昌在該處有懸掛競選看板的畫面，引發網友熱議及轉貼。

    對此網友紛紛諷刺「四川要來了，國昌就閃了」、「根本是選假的」、「超速仔，演戲也演半套」、「招租電話都出來了，這次要用什麼理由，雨太大所以撤租？」、「是因為喝到圓仔湯了嗎？」、「加入四川團隊了？」、「說不定本來就只租到那個時候，一開始就是玩假的！」，也有網友直呼「可惡！！支持國菖參選到底！！！」

    四叉貓也貼出原本黃國昌在該處有懸掛競選看板的畫面，引發網友熱議。（圖擷自臉書）

    （圖擷自臉書）

    熱門推播