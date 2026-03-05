為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藥物供應是全社會防衛關鍵支柱 賴總統再喊話朝野速審總預算

    2026/03/05 21:28 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德再度喊話朝野以國家發展為念，讓立法院盡速審議通過中央政府總預算。（總統府提供）

    總統賴清德再度喊話朝野以國家發展為念，讓立法院盡速審議通過中央政府總預算。（總統府提供）

    總統賴清德今主持「健康台灣推動委員會」後裁示，面對全球供應鏈重組及地緣政治風險升高的雙重挑戰，藥物供應已非單純的公衛議題，更是「全社會防衛韌性」的重要環節，盼朝野以國家發展為念，讓立法院盡速審議通過今年度的中央政府總預算，為更有韌性的台灣而努力。

    賴清德指出，面對全球供應鏈重組及地緣政治風險升高的雙重挑戰，藥物供應已非單純的公衛議題，更是「全社會防衛韌性」的重要環節，請衛福部會同經濟部、環境部、財政部與核安會等相關機關，加速落實「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點工作，建構平時可運作、必要時可應變的醫療防線。

    在建構精準監測與智慧調度體系部分，賴清德責成由衛福部與經濟部通力合作，加速盤點關鍵藥物，並透過政策誘因與研發支持，強化台灣關鍵藥物的自製能力，降低對單一供應來源的依賴，同時善用數位科技，建置智慧物流、儲備及預警機制，確保藥物在任何時刻都能精準分配、穩定供應。

    最後，賴清德表示，確保藥物穩定供應也是推動產業升級的重要契機，請各部會持續健全法規環境，引導更多企業投入研發、製造，帶動國產藥物發展，並積極與區域內友盟國家合作交流，深化夥伴關係，提升台灣在全球醫藥產業供應鏈的能見度及戰略地位。

    賴清德表示，「國家藥物韌性計畫」不只是單純因應風險的公衛政策，也是攸關「全社會防衛韌性」的關鍵支柱，更能創造機會，帶動台灣生醫產業邁向兆元規模，期盼朝野政黨都能以國家發展為念，讓立法院盡速審議通過今年度的中央政府總預算，一起為國人的健康、產業的發展，以及更有韌性的台灣而努力。

    熱門推播