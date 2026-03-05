賴總統：藥價調查暫停3年 節省經費優先支持「國內學名藥」

總統賴清德今晚主持「健康台灣推動委員會」後裁示，現行藥價調查機制自今年起暫停3年，期間全面盤點藥品供應體系，同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。（總統府提供）

總統賴清德今晚主持「健康台灣推動委員會」後裁示，現行藥價調查機制自今年起暫停3年，期間將全面盤點藥品供應體系，同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式，待藥品供應體系建立明確分工協作機制後再行重啟，未來因藥價調整節省的經費，優先投入國內學名藥的生產發展，提升台灣藥品自主能力。

總統府發言人郭雅慧晚間召開會後記者會轉述總統裁示。賴清德會中表示，討論藥物韌性議題時，第一個被提出的問題就是「藥價調查」，多位委員、顧問及副召集人都認為，現行制度需要重新檢視，因此自今年起研議暫停藥價調查3年，以利政府在此期間進行更完整的制度盤整與政策規劃。

賴清德指出，未來3年最重要的工作，是針對藥品供應結構進行細部盤點，目前健保給付項目共有超過1萬4千項藥品，醫療院所實際使用的藥品約1700多項，政府將針對這些藥品進行系統性分類，進一步了解各類藥品在國內的生產能力與自給自足程度。

賴說，若部分藥品完全仰賴進口，政府將研議對策，降低供應鏈風險，包括加強與日本等民主供應鏈國家的合作，特別是在原料藥領域建立更穩定的合作與供應體系。

在建立韌性層面，賴清德強調，藥品供應體系需要政府、供應商與醫療院所之間建立明確分工與協作機制。未來將先完成制度與機制建構，再重新啟動藥價調查，以避免政策措施對整體藥物韌性造成衝擊。

此外，賴清德指示，未來若因藥價調查節省的經費，不應再回歸健保總體給付，而應優先投入支持國內學名藥的生產發展，提升台灣藥品自主能力；以今年為例，藥價調整所節省的30多億元經費，未來可用於支持藥物韌性相關政策與產業發展。

