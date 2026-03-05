偷酸王定宇？徐國勇挺Women唱外遇情傷歌：人要純情 像欣純一樣

民進黨秘書長徐國勇唱「情路放我過」，挺何欣純喊「人要純情」。（記者蘇孟娟攝）

民進黨立委王定宇日前爆桃色風波，傳民進黨秘書長徐國勇極為不滿，徐國勇今參與民進黨性別平等事務部「2026姊妹回娘家－挺Women的歌」活動全國首發場，到台中挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純時，飆唱歌手詹雅雯的外遇情傷歌「情路放我過」，還喊「人要純情一點，像欣純一樣」，另類站台引矚目。

「挺Women的歌」活動首發場今日下午在台中市舉行，徐國勇特地南下台中幫何欣純站台，被拱首位獻唱。徐國勇自己點歌說要唱詹雅雯的「情路放我過」，還介紹這首歌是詹雅雯幫1名忍受先生風流的媽媽所寫，稱這位先生有時還會把女朋友帶回家，媽媽雖痛苦卻又捨不得孩子，詹雅雯知道她的故事後，就寫了這首歌。

請繼續往下閱讀...

現場有人問「為什麼要唱這首歌」，徐國勇說，只是想到而已，他經常唱這首歌給男生女生聽，還說「人要純情一點，像欣純一樣」，還透露他的太太是他的初戀，是他唯一的情人，相守到現在。

因王定宇爆桃色風波，外傳徐國勇對此極為不滿，今選唱「情路放我過」讓不少與會人士會心一笑；徐國勇被問及王定宇的事則說，黨員的言行須對自己及對黨負責，不能影響到黨的整體聲譽。

他另強調，何欣純的聲勢一路攀升，有信心能贏台中。

何欣純也開嗓唱白沙屯媽祖進香活動歌曲「粉紅超跑」，歌詞富有感恩及振奮心情意味。何欣純說，台中是一座充滿活力的城市，未來市政也必須讓女性安心、家庭放心，讓孩子受到完善照顧，年輕人才能安心打拚，城市也才能持續向前發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法