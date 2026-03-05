中國國防預算達8.77兆台幣 梁文傑：對台灣當然有威脅

圖為解放軍052型飛彈驅逐艦海上實彈射擊。（美聯社資料照）

中國全國人大今日開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。2026年中國國防預算增加7%，總額達到1兆9095億元人民幣（約新台幣8.77兆元）。陸委會發言人梁文傑說，這是台灣國防預算的11倍，對台灣當然是有威脅。

根據中國全國兩會公布資料，2026年中國國防預算總額達1兆9095億元人民幣，軍事專家評估新增資金，恐用於支撐台海軍事演訓與新型武器發展。

關於中國軍費透明度及可信度，梁文傑在陸委會記者會表示，數字可信度國際很多智庫和學者都在辯論，沒有一個可信的說法。不過，可以確定的是，以「購買力評價」計算，中共如果支出1兆美元，所能購買到的軍備與招募到的軍隊人數，絕對高過美國用同樣金額能買到的規模，因為兩邊物價水準不同。

梁文傑分析，看起來中國軍費支出規模比不上美國，但以「購買力評價」計算，它可能已經超過美國。中國今天公布的國防預算約1.9兆人民幣，約8.8兆新台幣，是台灣的11倍。

梁文傑進一步說，今年中國軍費比2025年「增加」7%，換算增加6000億新台幣。最近在吵的國防特別預算是8年1.25兆，一年才增加1500億元，反觀中共一年就增加6000億元，規模比我們多太多，所以就算不能齊頭並進，台灣也要加緊趕上才行。

他強調，從公布的數字來看，即使在中國經濟狀況不穩、民間消費低迷之下，中國仍願意把大筆預算放在軍事支出，這對台灣當然是有威脅的。

