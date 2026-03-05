王定宇陷桃色風波 徐國勇台中助選高唱「情路放我過」

立委王定宇陷桃色風波，徐國勇台中助選高唱台語歌「情路放我過」 。（記者廖耀東攝）

民進黨性別平等事務部今天（5日）在台中舉辦「2026姊妹回娘家─挺Women的歌」歌曲票選活動首場，為2026地方選舉提前凝聚女性力量。民進黨秘書長 徐國勇、國策顧問王康秀絹、台中市黨部主委許木桂與多個婦女團體代表齊聚一堂，同時為台中市長參選人何欣純站台。

徐國勇致詞說，今年適逢民主進步黨創黨40週年，也是黨內婦女部成立30週年，希望透過歌曲票選活動，讓女性朋友用歌聲回顧台灣民主發展歷程，凝聚情感與力量，在2026年地方選舉中展現女力影響力。

活動進入高潮時，徐國勇更即興拿起麥克風，高唱台語歌手詹雅雯的台語歌曲〈情路放我過〉，現場氣氛瞬間被帶動。

徐國勇也分享這首歌背後令人唏噓的創作故事。他說，詹雅雯當年是聽聞一名母親的婚姻遭遇後創作此曲。這名女子婚後長期忍受丈夫四處拈花惹草，甚至把女友帶回家過夜，還要求妻子下廚招待，讓她身心俱疲。多年隱忍之後，她只希望能結束這段折磨的感情，〈情路放我過〉，也成為她最卑微卻最真切的心願。詹雅雯得知這段故事後深受觸動，化為旋律與歌詞，寫成這首打動無數聽眾的台語情歌。

不過，近期民進黨立委王定宇因遭週刊爆料頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱住所，引發外界關注與黨內議論。據了解，徐國勇先前對此曾表達不滿與失望，在這樣的背景下，徐國勇於女力活動中唱起描述女性在感情中掙扎、最終尋求解脫的〈情路放我過〉，格外引發外界聯想。

團結女力、拉抬2026地方選舉，民進黨性別平等事務部將於3月至9月至全臺各縣市舉辦「2026姊妹回娘家-挺Women的歌」歌曲票選活動。（記者廖耀東攝）

