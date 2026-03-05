應援WBC不忘立委職權！沈伯洋今返台護明日軍購付委 再飛東京助陣

民進黨立委沈伯洋。（記者林哲遠攝）

第六屆世界棒球經典賽WBC登場，台灣隊今惜敗澳洲、明天強碰日本，民進黨立院黨團總召、中職會長蔡其昌與郭國文、王義川、王定宇、沈伯洋等9位民進黨立委已赴日準備為台灣隊應援；不過，院版軍購條例也將於明日立法院會付委，沈伯洋今日看完球賽後，立刻返台，出席明日院會，預計明晚再飛回東京應援。

據悉，由於2月24日協商結論是朝野版本皆付委審查，因此就算國民黨團軍購版本明日在院會付委，民進黨團也不會反對，因此並無堅守在立院的必要性。不過，若萬一有緊急表決，民進黨立委也會緊急回台，其中民進黨立委沈伯洋在出發前早已買好週四返台機票、週五赴日機票。

針對今日台灣與澳洲之戰，沈伯洋稍早在臉書發文分享，進場排超長，12強的時候都沒排那麼長。我在外野，進場有快一些。台灣人真的超多，根本全主場，前後左右都台灣人，只是不知道為何內野有空幾小塊。

沈伯洋透露，全場加油很大聲，只是跟上次一樣，內野加油聲音到外野還是會lag，上次是外野到內野，他後面坐一個專業球迷，全場都在跟朋友解說，讓他們這排看球還配球評。

他強調，自己會先回台灣協商兩個法案和軍購，明晚再飛回東京，繼續為台灣隊應援。

