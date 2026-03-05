美參院委員會通過NASA交流法案 學者：有助美台太空合作正常化

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔表示，「台美太空援助法案」若通過，將使台美太空合作交流正常化。（資料照）

美國參議院委員會4日通過「台美太空援助法案」（TASA Act），法案旨在擴大台灣國家太空中心（TASA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）的合作，並提供管道讓NASA人員自願赴台灣國家太空中心交流。研究太空科技領域的國防院學者許智翔今（5）日受訪說明，法案若通過，將使台美太空合作交流正常化。

根據中央社報導，「台美太空援助法案」由美國共和黨聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）、民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）及班奈特（Michael Bennet）共同提出，4日已獲參議院商務委員會通過，將提交參議院全院審議。

3名參議員指出，該法案將協助美國因應中國威脅，並彌補NASA目前在與台灣太空計畫合作方面的缺口，包括衛星、太空探索及大氣和氣象研究計畫。

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔今日受訪指出，NASA在對外關係方面必須遵守國務院規範，而台灣並非美國邦交國，雙方合作在許多層面皆嚴重受限，台灣很難在國務院規範框架下與NASA有更多合作成果，有了「台美太空援助法案」，台美太空合作交流將能正常化。

許智翔指出，太空合作涵蓋各種新型態衛星服務，未來許多科技生活、網路連線，都與太空及衛星緊密連結，能夠及早建立太空能力相當重要。

許智翔表示，中國是反太空能力極強的國家，具備足夠的武器、裝備，能對太空資產造成威脅，在此情況下，台灣更需要進一步與他國合作，建立太空領域覺知等能力，以確保太空資產安全及韌性，也需要美國等其他盟國的系統作為我國備援選項。因此，若能與NASA合作，對強化台灣太空韌性絕對會有幫助。

台灣過往已有與日本宇宙航空開發機構（JAXA）、法國國家太空研究中心（CNES）合作的經驗。許智翔認為，若能與在太空領域具指標性的NASA合作，對於台灣推展太空外交將更有助益，也許未來能將加入「阿提米絲協議」（Artemis Accords）等多國倡議或合作協議，作為台灣長遠努力的目標。

