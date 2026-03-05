為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    李強工作報告稱「促進統一大業」 梁文傑：看不出重大變化

    2026/03/05 17:53 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中國全國人民代表大會今日在北京舉行開幕式，國務院總理李強發表政府工作報告。在涉台方面，他聲稱「堅持一個中國原則和九二共識」，促進祖國統一大業。陸委會發言人梁文傑今天表示，涉台部分延續它的反獨、反干涉、促統、促融，內容和過去基本調性一致，看不出有重大變化。

    李強指出，新的一年「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的堅決領導」，全面深入貫徹「軍委主席負責制」，繼續打好建軍100年奮鬥目標攻堅戰，紮實推進建軍備戰，提高捍衛國家主權安全，發展利益的戰略能力，協力推動跨軍改革。各級政府要大力支持國防和軍力建設，鞏固軍政和軍民團結。

    李強宣稱，要「深入貫徹黨解決台灣問題總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業」。

    對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，中共的政府工作報告從來不是發表重大對台政策的場合，政府工作報告主要還是針對內部跟國際的議程。歷來關於港澳或台灣問題，都是用有限的篇幅宣示一下立場，今年狀況還是一樣。

    梁文傑說，我們看到今年工作報告，中共意識到內外環境的不穩定和地緣政治風險增加，施政主軸就是維穩、強化科技自主性、提振內需消費投資、促進民生福祉等。至於涉台部分，就是延續它的反獨、反干涉、促統、促融，這些內容和過去基本調性是一致的，除了文字稍有微調之外，我們看不出有重大的變化。

