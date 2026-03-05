民進黨「挺Women的歌」台中開跑 何欣純拋婦女政見為2026暖身

團結女力、拉抬2026地方選舉，民進黨性別平等事務部將於3月至9月至全台各縣市舉辦「2026姊妹回娘家-挺Women的歌」歌曲票選活動，首站由台中市長參選人何欣純出馬！（記者廖耀東攝）

配合國際婦女節到來，民進黨性別平等事務部舉辦「2026姊妹回娘家－挺Women的歌」活動，全國首發場今日下午在民進黨台中市長候選人、立委何欣純市政辦公室推出，何欣純拋出婦女政見，將提高女性勞工健康檢查補助及生育津貼加碼加倍，讓女性安心工作及生育下一代。

民進黨性別平等事務部舉辦「2026姊妹回娘家－挺Women的歌」活動，包括民進黨祕書長徐國勇、國策顧問王康秀絹、民進黨台中市黨部主委許木桂及台中市議員何文海、陳淑華、張家銨、陳俞融等人以及婦女姊妹會代表等百餘人到場，以歌聲團結女性力量，為2026地方選舉暖身，也為何欣純加油打氣。

何欣純發佈「挺女力」市政願景，強調，台中市人口已是全國第二大的城市，女性在家庭與社會中扮演重要角色，因此市政藍圖規劃也必須從女性與家庭需求出發；她提出「提高女性勞工健康檢查補助」，讓女性能更安心照顧自身健康，另喊出「生育津貼加碼加倍」，給予女性結婚生子最實質的鼓勵，鼓勵年輕家庭安心生養下一代。

此外，在托育方面，何欣純表示，中央推動「0到6歲國家一起養」政策已逐步建立制度，台中應解決年輕父母找不到公立托嬰中心、名額患寡又患不均的困境，主張擴大增加0到2歲公立托嬰中心名額，改善各區托育資源不均問題，讓年輕父母能安心將孩子托育後專心工作。

此外，何欣純也再強調，市府日前宣佈公立國中小學營養午餐免費政策，私立僅弱勢學生有補助，她主持應進一步到位，將推動「不分公私立學校全面免費」，讓所有孩子都能獲得公平照顧，真正落實台中這座城市對下一代的支持。

團結女力、拉抬2026地方選舉，民進黨性別平等事務部將於3月至9月至全台各縣市舉辦「2026姊妹回娘家-挺Women的歌」歌曲票選活動，首站由台中市長參選人何欣純出馬，並由國策顧問王康秀絹頒贈包子、粽子予台中市長參選人何欣純，象徵「包中」意涵！（記者廖耀東攝）

