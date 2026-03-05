親見代表處前線努力！在以台人曝「保母級服務」：比某國好多了

網友PO文分享以色列代表處努力協助僑民。圖為我國駐以色列代表李雅萍（左7）及駐處同仁前往機場，協助照料搭乘撤僑專機的國人及僑民，非新聞當事人。（外交部提供）

美軍與以色列聯手攻擊伊朗，中東多國平民受戰火波及，我駐外代表處緊急啟動撤僑，協助民眾離境，卻遭到網路酸民攻擊，苦主就包含台灣駐以色列代表處。對此，長期居住在以色列的部落客「twolands.onebite」親身分享第一線經驗。她表示，比起某些「大國」離譜的撤僑方式，台灣駐以館甚至會安排陸路護送，並確保後續安全，「已經是保母級的服務了」。她也說，從2023年10月戰爭爆發至今，她已親眼看見駐以代表處在最前線的努力。

「twolands.onebite」長期與丈夫、女兒居住在以色列，她也時常在社群發文分享在以色列的生活。她昨日在Threads上發文表示，最近看到台灣新聞討論撤僑議題，身為一個在以色列經歷過無數次空襲的台灣媽媽，看著那些紛紛擾擾的消息，心頭真的有很多感觸。對於網路上種種抹煞駐外人員辛勞的酸民言論，她表示：「從2023年10月7日戰爭爆發至今，2026年了，戰火還沒平息。這幾年，我親眼看見了駐以代表處在最前線的努力。」

她透露，其中最有感的，就是駐以代表處為了照顧台僑以及因為戰爭滯留在這裡的台灣人，成立了應變群組，有專人一通一通打電話，確認每個人的位置、安全動態、離境意願，再一一登記。在以色列的台僑或許不算多，但這一筆一筆資訊都是工作人員用時間和心力換來的，背後耗費的精力，真的不是外人所能想像。

至於很多人質疑「為何不安排專機？」她表示，大家可能不知道，飛彈一來，外航幾乎全部停飛，唯一敢飛、能飛的通常只有「以色列航空」。但以航的首要任務是接回在海外的以色列人，在限縮的航班與有限的空權下，使館人員得在分秒必爭的壓力中去「喬」、去爭取位置，想辦法把想走的台灣人塞進去。這真的不是一道命令就能解決的事，那是外交上的角力與拜託。

她諷刺，說實話，比起某些「大國」叫國民「自行到埃及或約旦離境」，台灣駐以使館甚至會安排陸路護送，並確保抵達鄰國後有人照應，「這真的已經是保母級的服務了。」

「twolands.onebite」也強調：大使館不是旅行社，每個人都要為自己的風險負責。她表示，每次自己與先生評估不適合走陸路後，他們就會自己拚命刷機票、盯著機場解封，一有位置就馬上飛。雖然會等待使館消息，但也同步採取行動，而不是雙手一攤，把所有責任都丟給別人。「因為對自己的安全負責，本來就是成年人最基本的義務。」

「駐外人員也是普通人，他們也有家小，也同樣在躲飛彈，」她指出。她說，駐外人員除了應付緊急狀況，還需要充當滯留台人的情緒治療師。礙於職責，他們不能隨便為自己解釋什麼，「但身為在地的台僑，這是我最真實的感受。」最後，她也希望媒體能多報導一些正向資訊，而不是為了點閱率帶風向。也希望大家能將心比心，「出門在外風險評估是自己的責任，而不該成為對前線人員理所當然的索求，甚至變成一種苛責。」

