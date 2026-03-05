李貞秀嗆補申請那天才算畢業？梁文傑釋疑：繳回註銷證明起算

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

陸委會認定李貞秀違反兩岸條例，不具立委參選資格。李貞秀近日反嗆，這是惡意的法律曲解，「難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎！」陸委會發言人梁文傑今反批，台灣法律規定清清清楚，繳回證明的那一天才算完成程序，她2025年3月才把手續完成，「沒有繳就是沒有繳，哪一天繳就是從那一天算起」。

中配李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，她因「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條，立委參選資格大有問題，至今未放棄中華人民共和國國籍，在立法院擔任「黑牌」立委。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，關於李貞秀女士的部分，她講了一句話說「難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎？」自己大概知道她是在講什麼，她的意思是10年前就畢業，現在要找工作，所以去補申請一張畢業證書，要從幾十年算起，不能從現在算起。

梁文傑強調，但是兩岸條例第9-1條第3項寫得明明白白，你要去註銷中國大陸戶籍，並且向內政部提出相關證明才算數。起算的那一天，就是你註銷之後把相關證明文書，包括兩岸公證程序、海基會文書程序都做完，然後向內政部提出證明，那時候才算完成撤銷手續。

梁文傑進一步說，我們不會去追認你過去多久以前撤銷，台灣法律規定清清清楚，就是要繳回證明的那一天才算完成程序。在2025年3月之前，李貞秀女士從來沒有提出過註銷中國戶籍的證明給內政部移民署，我們認定她在2025年3月才把手續完成。凡是過去有繳交的，內政部移民署都有存檔，「沒有繳就是沒有繳，哪一天繳就是從那一天算起」。

何時提出當選無效之訴？梁文傑回應，至於當選無效之訴，陸委會是解釋兩岸條例的主管機關。我們的解釋是，李女士當初登記為不分區立委候選人時，確實沒有完成註銷中國大陸身分的程序，所以資格是有疑問的。至於由哪個單位提起訴訟，選罷法明有規定，這不是陸委會的職責。

陸委會認定李貞秀違反兩岸條例9-1條，不具立委參選資格。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法