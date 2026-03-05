為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨把軍購打「2.8折」 范雲：為何選縮水最多版本？

    2026/03/05 18:44 記者林哲遠／台北報導
    國民黨文傳會主委吳宗憲（中）、副主委尹乃菁（右）、國民黨發言人牛煦庭（左）5日召開國民黨對軍購條例立場記者會。（記者塗建榮攝）

    國民黨立院黨團今公布3500億+N軍購特別條例，要求取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例3500億元。對此，民進黨團書記長范雲質問，大家能接受我們的國家安全被打了「2.8折」嗎？國民黨內部有9000億，也有6000億的版本，為何最後卻選擇了一個縮水最多、打了「2.8折」的版本。

    范雲指出，國民黨團從阻擋行政院版付委，到願意提出自己的版本進行對話，至少是正向的開始，據記者會的內容，不會放入不合理的「懲罰條款」；然而，她也要嚴肅指出，這個比民眾黨4000億還少500億的「3500億+N」版，會造成的大問題。

    行政院1.25兆版本包含一、打造台灣之盾；二、引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；三、厚植國防產業，打造非紅供應鏈等三大部分。范雲說明，其中，台灣之盾的建立，除了武器購買，還包含系統建置，及人員交流與訓練。

    范雲批評，國民黨版本只剩下買八樣武器，不僅刪除系統建置與人員交流，也刪了「非紅供應鏈」，這個能夠防範戰時遭海空封鎖、避開紅色供應鏈風險的自主國防產業。他們的版本把強化防衛韌性及不對稱戰力，簡化為武器的分批購買，更不要提這些精要的國防武器，是賣方市場。

