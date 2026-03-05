藍營推「3800億+N」軍購案 林俊憲：北京已定調就是3800億

民進黨立委林俊憲。（資料照）

立法院國民黨團今（5日）提出軍購特別條例草案，主張採「3800億+N」的分階段模式，明定僅針對已取得美方正式報價書（LOA）的採購項目放行預算。對此，民進黨立委林俊憲表示，「我可以感受到那些國民黨人士想力挽狂瀾的苦心，但很可惜，鄭主席甩都不甩」。

林俊憲在臉書發文表示，結果搞半天，國民黨還是要推大砍後的3800億軍購條例。「我可以感受到那些國民黨人士想力挽狂瀾的苦心。但很可惜，鄭主席甩都不甩，因為你們現在真正的黨中央在北京」。

林俊憲指出，至於什麼3800億「+N」，宣稱其他項目要等美方給出發價書再來審預算，這也是在愚弄對軍購流程不熟悉的民眾。美方給出發價書時，往往已完成前期美國政府的審查和準備作業，只等台灣這邊預算一過，馬上可以開始生產。尤其現在全球軍工產能緊張，工廠不可能為了等台灣的訂單而空置，一但預算拖延，其他訂單可能就會先排入，導致台灣的交期延後，然後國民黨又可以用延宕為由來擋下次軍購，簡直就是完美的循環。

林俊憲說，不要忘了，今年的總預算到現在還沒審，藍白多數，預算拖延就是新常態。而以上流程，國民黨也清楚得很，才懂得用來暗擋軍購，畢竟明擋實在太難看。北京已經定調，就是3800億，不能再多。至於如何執行？就交給國民黨自己解決。

林俊憲也說，不過也別太擔心，大家再回想一下，藍白從原本堅決阻擋軍購，到態度突然軟化的時間點，發生了什麼事？事情還沒結束呢。

