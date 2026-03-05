公務員考績「輪流吃乙」? 人事總處：今年甲等不低於去年

行政院人事總處今（5）日表示，為激勵士氣，因考績評定係由機關首長覈實考評，今年將建議機關考績甲等比率以不低於現行甲等比率（去年各該主管機關比率）為原則。（資料照）

有公務員抱怨，考績制度「甲等比例上限」，讓考績淪為形式化分配，「新人先吃乙、輪流吃乙」，因此在公共政策網路參與平台提案修法改進考績制度。對此，行政院人事總處今（5）日表示，為激勵士氣，因考績評定係由機關首長覈實考評，今年將建議機關考績甲等比率以不低於現行甲等比率（去年各該主管機關比率）為原則。

有公務員在公共政策網路參與平台，建請行政院人事行政總處檢討「公務人員考績法」，並與考試院銓敘部協調研議修法或配套。提案人認為，在人力長期不足、業務量不斷增加的情況下，考績卻先以比例決定結果，導致「新人先吃乙、輪流吃乙、與績效無關吃乙」的現象層出不窮，使考績淪為形式化分配，而非真正反映一年來的工作表現。

由於該提案已突破5000人附議的門檻，主管機關須正式回應提案內容。人事總處表示，有關公共政策網路參與平台近日提案公務人員考績制度改革之建議，因涉及公務人員考績法修正，又考績評核亦涉及各機關考績評定實務作業及考績獎金預算編列，人事總處將配合銓敘部研議，並持續蒐整各界意見適時提供建議。

人事總處指出，近年來，全球政經情勢快速變動，公部門面臨之績效與專業要求日益提高，公務人員於工作辛勞程度與責任負擔隨之加重之情形下，仍恪盡職守、戮力從公。為激勵士氣，因考績評定係由機關首長覈實考評，2026年將建議機關考績甲等比率以不低於現行甲等比率（2025年各該主管機關比率）為原則。

人事總處補充，公務人員考績法制屬考試院銓敘部權責，又考績整體制度變革攸關各機關考績評定實務作業及考績獎金預算編列，牽涉跨院、跨機關權責，涉及層面廣泛，將配合銓敘部研議討論修法事宜，並持續徵詢相關機關實務運作意見，提供法制主管機關參考，俾持續精進考績制度。

