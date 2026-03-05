為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨提「3500億+N」軍購案 周軒轟：美中都知道在耍什麼花招

    2026/03/05 17:34 即時新聞／綜合報導
    國民黨立法院黨團5日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（記者羅沛德攝）

    

    對美軍購立法院國民黨團今（5日）提出黨版特別條例草案，主張採「3500億+N」的分階段模式，對此，政治工作者周軒表示，這將導致武器交貨大幅延宕，嚴重衝擊台灣分秒必爭的建軍備戰時程，直呼，「兩個大國領導人看也知道你們在耍什麼花招」。

    周軒在臉書發文表示，國民黨的國防預算條例版本有兩個重點，分別是「一、國民黨說3500億的意思是美方已經有給『發價書』的部分」及「二、N的部分是之後美方有給新的『發價書』國防部再編預算進來，立法院再審」，怒批，國民黨這招就是把美國、中國還有台灣人當傻子在唬。

    周軒指出，過去的流程是台美雙方在「第一/第二階段」達成默契後，由台灣先編列預算，美方再開出發價書（LOA），台灣立刻簽名扣款，工廠秒接單啟動生產。而依照國民黨的邏輯，等到美方走完冗長審查，開出發價書（LOA），台灣才開始在立法院排案審查預算、黨團協商甚至表決，幾個月後預算才通過，再簽名扣款，工廠才接單。

    周軒分析，這意思就像你熬夜排隊買限量商品，輪到你結帳時，你才說要回家拿錢包，那店家怎麼會理你？當然就會把商品先賣給下一個排隊的人。這將導致武器交貨大幅延宕，嚴重衝擊台灣分秒必爭的建軍備戰時程，時間是稀缺資源，對台灣來講尤其是。

    周軒認為，就在今天，中國人大開幕，國務院總理李強發表政府工作報告，2026年中國國防預算將增加7%，關於台灣的部分，李強再度強調，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業」。

    周軒怒批，你知道我知道，美國也知道，中國這是什麼意思。但國民黨卻還在首鼠兩端，以為搞出一個「3500億+N」，中國跟美國都會買單，「我就直接講了，到時候『拋棄國民黨』就會變成新的『美中共識』了，兩個大國領導人看也知道你們在耍什麼花招」。

