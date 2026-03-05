曝第2代「隱性中國人」在台灣 梁文傑：避雙重身分、3情形務必確認

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中配李貞秀擁有雙重國籍、戶籍引發爭議，陸委會發言人梁文傑今日表示，如果國人有下列三種情形，務必要向父母親確認是否曾在中國設有戶籍：一、在中國大陸出生。二、兩岸婚姻出生的子女。三、小時候曾經在中國居住過。

另外，台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，近日被眼尖網友發現原名是「樓壁瑄」，生父是中國藝術家樓朋文。關於政府是否收到應女相關的檢舉案件？梁文傑回應，「沒有接到你講的這個檢舉，會再Check看看，文件到我這了沒，至少我目前沒看到」。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，最近因為李貞秀「女士」事件，引發部分國人對自己是否曾經在中國設籍產生疑慮，陸委會有一些實務案例要說明。

梁文傑指出，如果有下列三種情形，請務必要向父母親確認是否有在中國設有戶籍。一是你在中國大陸出生，二是兩岸婚姻出生的子女，三是小時候曾經在中國居住過。基本上，這三種狀況都是第二代，並不是原生中國大陸人士或中配。

不過，梁文傑談及，這些是第二代，有些人出生時就被父母親申請中國戶籍，甚至有身分證字號，在認定上就變成有中國身分，即便後來被帶回台灣成長，即便不知道有中國身分，但這個身分是延續的。

梁文傑舉例，有些實務案例是在中國出生就被父母申請戶籍，也有人是回台灣後，被父母拿台灣身分證去申請中國戶籍，也有的雖然是在美國或其他國家出生，但成長過程中被父母帶回去中國申請，最近確實是有幾個案例。

梁文傑說，這些案例的當事人，都不知道原來自己有雙重身分，以後被檢舉或出任公職時就會產生問題。我們要提醒一下，有這些情況朋友一定要確認到底有無這種情況，不然以後就職或被人檢舉時，你的台灣身分會出現問題，「這是我們不樂見的」。

