為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曝第2代「隱性中國人」在台灣 梁文傑：避雙重身分、3情形務必確認

    2026/03/05 17:17 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中配李貞秀擁有雙重國籍、戶籍引發爭議，陸委會發言人梁文傑今日表示，如果國人有下列三種情形，務必要向父母親確認是否曾在中國設有戶籍：一、在中國大陸出生。二、兩岸婚姻出生的子女。三、小時候曾經在中國居住過。

    另外，台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，近日被眼尖網友發現原名是「樓壁瑄」，生父是中國藝術家樓朋文。關於政府是否收到應女相關的檢舉案件？梁文傑回應，「沒有接到你講的這個檢舉，會再Check看看，文件到我這了沒，至少我目前沒看到」。

    梁文傑在陸委會例行記者會表示，最近因為李貞秀「女士」事件，引發部分國人對自己是否曾經在中國設籍產生疑慮，陸委會有一些實務案例要說明。

    梁文傑指出，如果有下列三種情形，請務必要向父母親確認是否有在中國設有戶籍。一是你在中國大陸出生，二是兩岸婚姻出生的子女，三是小時候曾經在中國居住過。基本上，這三種狀況都是第二代，並不是原生中國大陸人士或中配。

    不過，梁文傑談及，這些是第二代，有些人出生時就被父母親申請中國戶籍，甚至有身分證字號，在認定上就變成有中國身分，即便後來被帶回台灣成長，即便不知道有中國身分，但這個身分是延續的。

    梁文傑舉例，有些實務案例是在中國出生就被父母申請戶籍，也有人是回台灣後，被父母拿台灣身分證去申請中國戶籍，也有的雖然是在美國或其他國家出生，但成長過程中被父母帶回去中國申請，最近確實是有幾個案例。

    梁文傑說，這些案例的當事人，都不知道原來自己有雙重身分，以後被檢舉或出任公職時就會產生問題。我們要提醒一下，有這些情況朋友一定要確認到底有無這種情況，不然以後就職或被人檢舉時，你的台灣身分會出現問題，「這是我們不樂見的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播