為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨版軍購條例拍板「3500億+N」 盧秀燕避談

    2026/03/05 17:49 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕訪美在即，避談國民黨版軍購條例「3500億+N」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕訪美在即，避談國民黨版軍購條例「3500億+N」。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨版軍購條例今天拍板「3500億+N」版本，即將訪美的台中市長盧秀燕日前積極了解各界意見，但今天避談藍營軍購版本，台中市政府只說，盧市長的態度一貫是支持國防預算、維持國防能力的態度不變，至於支持金額則沒有回應。

    盧秀燕訪美在即，近來頻訪各界人士，她說，這次出訪美國除了是城市外交外，也希望能在關稅、軍購上盡一分心力，更盼能促進台美關係，「能轉達真正的民意、台灣人的聲音」。

    藍白之前十度卡關中央所提8年1.25兆元國防特別條例，美方高度關切，外界對質疑國民黨「疑美論」，美方壓力日益明顯，盧秀燕日前特別北上夜宴多位藍委詳談軍購、台美關稅協定等。國民黨版軍購條例今天拍板「3500億+N」的版本後，韓國瑜中午邀宴藍委，盧秀燕再度北上出席。

    據與會人士透露，這次黨版軍購案其實是各方經協商過且達共識的版本，採「3500億+N」，未來軍購預算只要在有美方正式發出的發價通知書下送立法院審議，國民黨就會速審，且「3500億+N」也不會跟民眾黨版本差太遠。

    與會人士透露，今天中午的餐敘中，軍購僅「小聊」、幾乎沒聊，眾人其實多在交流台美關稅及美伊戰爭衝擊天然氣能源等不確定因素，讓不少產業界憂心等，盧秀燕席間也強調，希望能藉訪美傳達產業界的焦慮。

    外界關切盧秀燕對黨版軍購案「3500億+N」版本的看法，盧秀燕仍避談，台中市政府僅說，盧市長的態度一貫是支持國防預算、維持國防能力的態度不變，至於支持金額則沒有回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播