在日本被台灣人包圍 賈永婕吐1句「如果我參選......」讓鄉民暴動！

賈永婕曬出自己到東蛋為台灣隊應援的照片。（圖翻攝自賈永婕Threads）

2026世界棒球經典賽（WBC）今天（5日）在台灣對陣澳洲首戰揭開序幕，東京巨蛋塞滿台灣球迷，台式應援響徹東蛋。台北101董事長賈永婕這次也赴日為台灣隊加油，結果被大票台灣人包圍，讓她笑稱這是自己「出道以來人氣最旺時刻」，甚至開玩笑「我知道如果我要參選要去哪裡拜票了」，結果這樣1句話讓過去拱她出來參選台北市長的網友暴動了！

賈永婕近來聲勢驚人，不少人都敲碗出來選台北市長，有人還挖出其家族是「北洋政府權貴」，如果今年地方大選出線和現任市長蔣萬安一較高下，就是北洋軍後代和蔣氏後代的大對決。不過賈永婕早就明確表示，她並不是政治的人才，沒有計畫參政，也不會參與競選台北市長。

但賈永婕今天曬出自己到東蛋應援的照片，可以看到台灣球迷「淹沒」球場，還有許多人包圍賈永婕搶著合影，讓賈永婕忍不住開玩笑：「我知道如果我要參選要去哪裡拜票了，所有的棒球場！出道以來人氣最旺時刻。根本動不了，進不去也離不開！好多人都跟我說加油！」

賈永婕這樣1句話讓鄉民們暴動，「不用拜票了，我們全家都會投妳」、「人氣無法擋」、「妳何必拜票，大家都會投你一票」、「妳不需要拜票，是我們要拜託妳選！」、「所以，真的要參選囉？我們一定支持妳ㄟ」、「真的要參選了嗎？！好驚喜」、「你說的喔！乾脆獻祭品，如果明天台灣贏日本，直接在東京宣布參選！」面對網友熱烈迴響，賈永婕趕忙回覆：「不要鬧啦，我開玩笑的」。

至於台灣今天首戰以0：3落敗，而且「台灣隊長」陳傑憲還在比賽中遭觸身球擊中，導致左手手指骨裂，後續賽事恐無法上場，台灣球迷心碎一地，賈永婕仍鼓勵大家：「輸了一場沒關係，不要緊，明天我們贏回來！集氣！加油！」

