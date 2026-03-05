軍購3500億+N？卓榮泰：房子只蓋30坪再加蓋 地基、空間怎麼規劃

行政院長卓榮泰到花蓮長春祠視察太魯閣復原進度，針對國民黨版軍購案3500億+N，強調預算不能打折，應一次到位。（記者花孟璟攝）

行政院版國防特別預算共1.25兆元付委審查之前，國民黨團今天定調自家軍購案的最終版，在黨團大會前今天定調共識就是「3500億+N」。行政院長卓榮泰抨擊，預算編列不應採取逐次加碼的不確定方式，並以蓋房子為例，國防建設需要整體規劃，不能先蓋一部分，否則地基打底與空間配置要怎麼規劃，他認為必須一次到位。

0403地震後迄今快要2年，行政院長卓榮泰今天下午到花蓮太魯閣國家公園視察中橫公路復建及長春祠遊憩區修復進度。

國民黨今天定調3500億元+N方案，卓榮泰對此不以為然，他說，再一次誠懇的希望在野黨團在立法院的程序當中，能夠儘快將行政院1.25兆的軍購特別條例付委，付委後能夠審慎的審議，這是政府經過國防專業很縝密的規劃，也考慮到國家國防的需要，更考慮到國家財政年度的規劃，所以是非常精密的作業。

「很少看到有任何預算編列是用『多少錢+N』的方式來進行！」卓榮泰說，這完全是不確定性，他也比喻，如果政府今天要蓋一個120坪的房子，先蓋30坪，以後再來加N慢慢蓋，那地基怎麼打？內部的空間怎麼規劃？生活的機能怎麼配置？這完全沒有辦法達到我們整體規劃的目的。

卓榮泰指出，這個強化國防韌性對稱戰力的作戰特別條例跟預算，經過專業的規劃，它對未來國防的需要絕對是整套的，尤其總統一再強調3個目標必須同時存在且全面達成包括台灣之盾、利用 AI 高科技強化擊殺鏈、發展軍工產業，讓在地產業全速加入。

卓榮泰強調，1.25兆的特別預算條例應該是一個整體，不容打折。行政院還是會誠懇地拜託立法院能夠審議並通過預算，及時讓它派上用場，維護國家的恆久安全。

行政院長卓榮泰視察太魯閣，一行人通過長春橋。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰說，長春祠復原還要28個月，但值得等待。（記者花孟璟攝）

