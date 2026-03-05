為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    前彰化市長邱建富駁約見黃國昌 民眾黨：事實為何要否認？

    2026/03/05 16:56 記者陳治程／台北報導
    民眾黨秘書長周榆修（右）說，確實曾接獲邱建富友人聯繫、希望協助安排與黃國昌主席會面，事實就是事實，不解邱前市長為何要否認？（資料照）

    彰化縣長選戰民進黨早早徵召立委陳素月參選，陷入「姐弟之爭」的國民黨則傳出彰化議長謝典霖爭取聯手綠營前彰化市長邱建富組「非綠大聯盟」，更傳聞邱建富有意會面民眾黨主席黃國昌討論參選彰化縣長事宜，但他否認。對此，民眾黨秘書長周榆修直言，「事實就是事實，為何要否認？」

    民進黨籍前彰化市長邱建富指稱，「從未傳話要見黃國昌」，對此，台灣民眾黨秘書長周榆修說，確實曾接獲邱建富友人聯繫、希望協助安排與黃國昌主席會面，事實就是事實，簡單明瞭，不解邱前市長為何要否認？

    周榆修指出，誠信是每一位政治人物最基本的操守與底線，更何況是有意爭取縣民支持出任地方父母官者，更需要自我惕厲，沒有模糊空間。

    周榆修最後說，彰化縣為非直轄市中第一大縣市，外界高度關注中國國國民黨與台灣民眾黨如何透過合作延續王惠美縣長8年優質執政，台灣民眾黨也會在善意的基礎上與中國國民黨共同努力。

