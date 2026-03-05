好巧！金主「CK楊」才劃底線 藍營定調軍購3800億+N

國民黨團召開軍購特別條例記者會。（記者劉宛琳攝）

立法院國民黨團今（5日）提出軍購特別條例草案，主張採「3800億+N」的分階段模式，明定僅針對已取得美方正式報價書（LOA）的採購項目放行預算。巧合的是，國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱4天前才劃底線，強調「有報價書的，國會依法審查！沒有報價書的，暫緩審議！」

楊建綱1月底與國民黨中央高層、立法院黨團成員餐敘，進行「重新撐起國民黨那根脊梁」專題演說，分析近日台灣情勢。據轉述，楊質疑賴政府推動軍購特別條例，期勉全體藍營立委要強化論述，挺直藍軍脊梁。

請繼續往下閱讀...

朝野黨團日前協商拍板，行政院版軍購特別條例明天院會付委，與民眾黨版本併案審查。楊建綱於3月1日在臉書發文直言，國防預算沒有上限，國會審查是底線，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線。

「我們要求，美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書」，楊建綱說，有報價書的，國會依法審查；沒有報價書的，暫緩審議。不存在8000億、9000億的自我設定，有文件、有內容、有報價、才能審查，所以金額根本不是問題核心，在野黨不該被迫自我捆綁，程序合法與戰略合理才是核心。

楊建綱強調，軍購審查是國會監督責任、不是無條件背書，退回重提是程序監督的一部分，不是反國防；若軍購方案僅服務所謂印太、第一島鏈戰略布局，卻未充分回應台灣自身防衛需求，就必須要求修正。國會監督不是找麻煩，而是防止資源錯配與戰力空轉，尤其軍購涉及人民納稅錢與官兵生命，越是重大，越應該用完整文件與清楚邏輯說服社會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法