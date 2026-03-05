為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    好巧！金主「CK楊」才劃底線 藍營定調軍購3800億+N

    2026/03/05 16:44 記者陳政宇／台北報導
    國民黨團召開軍購特別條例記者會。（記者劉宛琳攝）

    國民黨團召開軍購特別條例記者會。（記者劉宛琳攝）

    立法院國民黨團今（5日）提出軍購特別條例草案，主張採「3800億+N」的分階段模式，明定僅針對已取得美方正式報價書（LOA）的採購項目放行預算。巧合的是，國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱4天前才劃底線，強調「有報價書的，國會依法審查！沒有報價書的，暫緩審議！」

    楊建綱1月底與國民黨中央高層、立法院黨團成員餐敘，進行「重新撐起國民黨那根脊梁」專題演說，分析近日台灣情勢。據轉述，楊質疑賴政府推動軍購特別條例，期勉全體藍營立委要強化論述，挺直藍軍脊梁。

    朝野黨團日前協商拍板，行政院版軍購特別條例明天院會付委，與民眾黨版本併案審查。楊建綱於3月1日在臉書發文直言，國防預算沒有上限，國會審查是底線，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線。

    「我們要求，美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書」，楊建綱說，有報價書的，國會依法審查；沒有報價書的，暫緩審議。不存在8000億、9000億的自我設定，有文件、有內容、有報價、才能審查，所以金額根本不是問題核心，在野黨不該被迫自我捆綁，程序合法與戰略合理才是核心。

    楊建綱強調，軍購審查是國會監督責任、不是無條件背書，退回重提是程序監督的一部分，不是反國防；若軍購方案僅服務所謂印太、第一島鏈戰略布局，卻未充分回應台灣自身防衛需求，就必須要求修正。國會監督不是找麻煩，而是防止資源錯配與戰力空轉，尤其軍購涉及人民納稅錢與官兵生命，越是重大，越應該用完整文件與清楚邏輯說服社會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播